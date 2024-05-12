"Поки діти вчаться": історія операторки С-300, яка знищує російські ракети

Попри хронічну втому, Тетяна сповнена рішучості і натхнення й далі бити ворога аж до перемоги.

Операторка зенітного ракетного комплексу С-300 Тетяна служить у складі Херсонської зенітної ракетної бригади. Вона має двох дітей-студентів, чоловіка-артилериста, а ще – два ордени "За мужність" ІІІ і ІІ ступенів.

Історію військовослужбовиці розповіли у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Тетяна служить у зенітних ракетних військах уже понад 20 років. Пішла до війська слідом за чоловіком. За цей час змінила чимало посад та підрозділів. Зізнається: тоді і гадки не мала, що з армією так надовго.

"Усі попередні роки служби сприймались як буденність, рутина, а стрільби на полігоні воістину були "подією року" для всіх воїнів зенітних ракетних військ. Але з початком великої війни все кардинально змінилось.

24 лютого 2022-го ми відкрили бойовий рахунок на Одещині першою збитою російською ракетою. Відтоді не зупиняємось: протиповітряні бої, знищення повітряних цілей, зміна позицій, згортання-розгортання техніки, бойові чергування…", – розповідає жінка.

За "штурвалом" С-300 вона захоплює та супроводжує цілі. На рахунку її дивізіону – понад 140 знищених цілей.

"Траплялось різне. Якось на півдні одним залпом нашої "трьохсотки" збили одразу три ворожі ракети, що летіли групою. А ще було чергування, коли за одну бойову роботу здійснили 15 пусків, з яких лише один – "холостий". 14 ракет успішно знищили свої цілі", – пригадує військова.

За її словами, ЗРК С-300 – це не про сучасність та автоматизованість. Успішність застосування цього комплексу прямо залежить від людського фактору: як підготовки кожного окремо фахівця, так і спільної злагодженої роботи розрахунку.

"Я хоч і маленький "гвинтик" у загальному ланцюжку протиповітряної оборони, усвідомлюю шалену особисту відповідальність. Моє завдання – "зловити" ціль максимально швидко, адже за якихось кілька секунд шанс на збиття буде втрачено.

Тож напруга під час бойової роботи у нас серйозна. Якщо хтось один "загальмує" або зробить помилку – це може коштувати надзвичайно дорого…" – пояснює операторка ЗРК.

Через це знищення ракет і безпілотників у Повітряних силах вважають командним успіхом, а не чиєюсь заслугою.

"Я відчуваю себе важливою та корисною, цілковито на своєму місці. І попри хронічну втому, сповнена рішучості і натхнення й далі бити ворога аж до перемоги", – розповідає Тетяна.

Сьогодні жінці – не до Дня матері. Це свято вона вже традиційно відзначає у "трьохсотці": поки діти вчаться, а чоловік – у відрядженні.

"Хотілося б проводити трішки більше часу із дітьми, з родиною… Та, зрештою, саме заради них намагаємось вберегти наші домівки від ворожих ракет і продовжуємо наполегливо знищувати ворога!" – пояснює бійчиня.

Раніше 23-річний зенітник розповів, як збиває цілі РФ.