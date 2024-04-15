Волонтери "оновили" стелу на в'їзді на Донеччину: громадськість каже про знищення пам'яті

Ще нічого не закінчилося, а вже фарбою замальовано, наче й не було

Четверо волонтерів самотужки відновили стелу на в'їзді до Донецької області. Для цього вони здерли наліпки підрозділів і зафарбували підписи бійців.

Результат роботи показали у відео в Telegram-спільноті "Типичный Покровск".

"Оновили стелу на в'їзді до Донецької області. Красу навели: Вікторія Чорногор, Олег Боровик, Анатолій Шахов, Костянтин Деревинський. Величезне спасибі", – йдеться в дописі російською мовою.

Але "оновлення" спричинило суперечки в соцмережах. Так, бойова медикиня добровольчого батальйону "Госпітальєри" Ірина Цибух назвала такі дії знищенням пам'яті.

"Мені боляче. Це був пам'ятний знак з надпотужним сенсом та історією, а не просто повідомлення про в'їзд в область. Там були підписи наших побратимів, яких уже нема в живих. Можливо, це так боляче, бо ще нічого не закінчилося, а вже фарбою замальовано, наче й нічого не було", – написала вона в соцмережі X.

Мисткиня з Краматорська з нікнеймом "Професорка" підтримала позицію "госпітальєрки" та показала інший приклад знищеної стели – в її рідному Слов'янську.

"Це стела в Слов'янську, на якій я особисто малювала маки навколо дірок від куль. Щоб було гарно, але й БУЛА ПАМ'ЯТЬ. А могли б просто за*башить шпаклівкою і фарбою, як ці "волонтерки". Що у них в головах, я *бу…" – зазначила письменниця.

Волонтерка Яна Статна додала, що "люди трохи переходять межу зі своїм волонтерством".

"Хто просив оновлювати стелу? Вона була прекрасна, чудова! Наша найкраща, найрідніша. Це не про місце для фото, це – памʼять і біль людей…" – зауважила вона.

Доброволиця Магдалена також підкреслила, що ця стела більше була об'єктом пам'яті для військових, ніж географічною приміткою.

"Ця стела – про незламність Донецької області. І ми запамʼятаємо її саме такою. Адже кожен її міліметр – це памʼять. Про всіх, хто віддав своє життя за вільну Україну. Про всіх, хто продовжує боротися", – пояснила вона.

До та після "покращення" стели у Донецькій області

Активістка Катарина Кравченко додала, що дуже шкода, коли задля красивої картинки знищується сенс.

"Стела, на якій були підписи кращих синів і дочок України. Всіх тих, чиїми зусиллями, чиїм здоровʼям та життям тримається фронт", – зауважила вона.

Водночас деякі користувачі соцмереж зраділи "оновленню" стели.

"Чому стела має мати вигляд обмальованого під'їзду?! Правильно зробили, що привели її до ладу. Прапори всіх батальйонів поставили, нікого не скривдили. Дуже красиво та доглянуто стало", – написала Юлія Васєчкина.

Такої ж думки дотримуються переважно російськомовні коментатори, які радіють "порядку" та відновленню географічного знаку області. Вони також закликають створити іншу стелу, і "паплюжити" її.

А на знищення підписів загиблих військових, які боронили Донбас, реагують коментарями на кшталт: "Напишуть ще".

Волонтерка Вікторія Чорногор, яка розфарбували стелу, каже, що не вважає її пам'яткою.

"Дякуємо всім, хто підтримує і розуміє, що стела – це не меморіал, стела – це обличчя в першу чергу! Ця стела, слава Богу, не бере участі в бойових діях, а написи благодійних організацій і доставки піци – таке собі.

Звісно, кожен має власну думку і повне право, але нас зрозуміють тільки жителі Донеччини, для яких важливо мирне небо зараз і життя. Стела тепер має дуже гарний вигляд – нагадування того, що Донбас – це серце України", – написала вона.