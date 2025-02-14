Пропонувала "роботу за кордоном": поліція затримала волинянку, яка продавала жінок у сексуальне рабство
Жителька Волині вербувала молодих жінок і продавала їх у сексуальне рабство за кордоном.
Їй загрожує до 12 років за ґратами, повідомили у поліції Київщини.
Підозрювана разом з іншими людьми вербувала жінок віком від 18 до 35 років для подальшої сексуальної експлуатації за кордоном.
Вона створила групу в месенджері, в якій пропонувала жінкам "високооплачувану роботу" за кордоном. Зокрема, в Сінгапурі, Австралії, Дубаї, Албанії, Італії та Швеції.
Працівники управління міграційної поліції Київщини викрили жінку та завадили їй переправити через державний кордон 22-річну дівчину.
Підозрюваній повідомили про підозру за фактом торгівлі людьми – частина 2 статті 149 Кримінального кодексу України. Їй загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі.
Наразі триває досудове розслідування.
Нагадаємо, у 2024 році в Іспанії заарештували злочинну групу, яка займалася торгівлею жінок з метою сексуальної експлуатації. Більшістю постраждалих були українки.