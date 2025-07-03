Домашнє насильство в Україні: як змінилася кількість звернень до поліції за 5 років

За перші п’ять місяців 2025 року правоохоронці отримали надійшло 53 606 заяв про кримінальні правопорушення, повʼязані з домашнім насильством.

Таку статистику "УП. Життя" надали у Національній поліції у відповідь на інформаційний запит.

Найбільше звернень за цей період зафіксували у:

Київській області – 6887;

Дніпропетровській області – 6259;

місті Києві – 3612;

Одеській області – 3249;

Вінницькій області – 2613.

Найменше – в Донецькій (435) та Херсонській (722) областях, але ці цифри не відображають реальну ситуацію у регіонах через часткову окупацію територій.

Ось як змінювалася динаміка звернень за останні роки:

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2021 рік – 325 599 заяв;

2022 рік – 244 381;

2023 рік – 291 428;

2024 рік – 195 174;

2025 рік (січень-травень) – 53 606.

Більшість звернень до правоохоронців надходять від дорослих жінок, але про насильство повідомляють також діти (віком до 18 років).

Наприклад, у 2024 році поліція зафіксувала 6545 звернень від неповнолітніх, із них 3876 – від дівчат та 2669 – від хлопців.

А в 2021 році, до повномасштабного вторгнення, правоохоронці зафіксували 1792 заяви від неповнолітніх, зокрема 1067 – від дівчат і 725 – від хлопців.

Примітка від редакції: за 2025 рік у поліції немає даних із тимчасово окупованих територій – АР Крим, Севастополя та Луганської області. У регіонах, які частково залишаються під контролем Росії, як-от Донеччина чи Херсонщина, статистика занижена.

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