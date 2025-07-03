Домашнє насильство в Україні: як змінилася кількість звернень до поліції за 5 років
За перші п’ять місяців 2025 року правоохоронці отримали надійшло 53 606 заяв про кримінальні правопорушення, повʼязані з домашнім насильством.
Таку статистику "УП. Життя" надали у Національній поліції у відповідь на інформаційний запит.
Найбільше звернень за цей період зафіксували у:
- Київській області – 6887;
- Дніпропетровській області – 6259;
- місті Києві – 3612;
- Одеській області – 3249;
- Вінницькій області – 2613.
Найменше – в Донецькій (435) та Херсонській (722) областях, але ці цифри не відображають реальну ситуацію у регіонах через часткову окупацію територій.
Ось як змінювалася динаміка звернень за останні роки:
- 2021 рік – 325 599 заяв;
- 2022 рік – 244 381;
- 2023 рік – 291 428;
- 2024 рік – 195 174;
- 2025 рік (січень-травень) – 53 606.
Більшість звернень до правоохоронців надходять від дорослих жінок, але про насильство повідомляють також діти (віком до 18 років).
Наприклад, у 2024 році поліція зафіксувала 6545 звернень від неповнолітніх, із них 3876 – від дівчат та 2669 – від хлопців.
А в 2021 році, до повномасштабного вторгнення, правоохоронці зафіксували 1792 заяви від неповнолітніх, зокрема 1067 – від дівчат і 725 – від хлопців.
Примітка від редакції: за 2025 рік у поліції немає даних із тимчасово окупованих територій – АР Крим, Севастополя та Луганської області. У регіонах, які частково залишаються під контролем Росії, як-от Донеччина чи Херсонщина, статистика занижена.