Кожен третій підліток в Україні стикався з випадками сексуального насильства в мережі – опитування

Більшість підлітків, які зазнали сексуального насильства в мережі, нікому не розповіли про це

В Україні значно зросла частка підлітків, які були б не проти зустрітися з незнайомцем з інтернету. У 2024 році готовість зробити це виявила кожна п’ята дитина (31,8%) порівняно з 7% у 2020 році.

Про це свідчать результати дослідження, яке провело агентство Proinsight Lab на замовлення громадської організації Dignity Online та Державної служби якості освіти.

Серед підлітків, які користуються інтернетом щонайменше раз на тиждень, кожен третій зізнався, що за останній рік зазнавав сексуального насильства в мережі. Найчастіше школярі від 10 до 17 років мали справу з:

питаннями із сексуальним підтекстом (19,7%);

зустрічами з людиною з інтернету (18,1%);

отриманням фото чи відео оголеного тіла (13,2%);

проханнями надіслати фото чи відео свого оголеного тіла (12,6%);

спілкуванням на тему сексу з незнайомцем в інтернеті (10,2%).

Фото: Proinsight Lab

Автори дослідження зауважують, що понад половина (53%) випадків сексуального насильства в інтернеті траплялася при спілкуванні з незнайомцями. Ще майже третина таких інцидентів (30,3%) – з людьми, які підлітки знають лише через інтернет, а в 38,2% – зі знайомими.

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При цьому кожен п’ятий випадок (19%) трапився при спілкуванні з дорослими, а 40% – з приблизними однолітками.

Більшість дітей (59,6%) сказали, що не розповідали нікому про те, що пережили сексуальне насильство. Серед тих, хто розповів про цей довід, більшість (83,4%) поділилася цим із друзями.

Фото: Proinsight Lab

Дві третини опитаних школярів (68,2%) зізналися, що не готові зустрітися наживо з людиною, яку знають лише через інтернет. При цьому 31,8% сказали, що могли б піти на таку зустріч.

Більшу схильність побачитися з незнайомцем із мережі мають діти старшого шкільного віку. Серед школярів віком від 14 до 17 років із цим погодилася майже половина (45,9%). При цьому на зустріч із незнайомою людиною міг би погодитися майже кожен п’ятий (23%) учень віком від 10 до 13 років.

Як проводили дослідження?

Фахівці провели онлайн-опитування українських підлітків віком від 10 до 17 років. Участь у дослідженні, яке тривало від вересня по листопад 2024 року, взяли 1799 школярів.

Респондентами стали діти з усіх регіонів країни, крім АР Крим, Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

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Раніше дослідження Глобального інституту безпеки дітей Единбурзького університету показало, що щороку понад 300 мільйонів дітей по всьому світу зазнають сексуального насильства в інтернеті. Ці дані показують, що жертвами стала кожна восьма дитина на планеті.