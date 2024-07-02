На заході України викрили псевдореабілітаційні центри, де проти волі утримували 35 людей

"Реабілітологами" в центрах працювали особи з судимістю за алкогольну та наркотичну залежності

Правоохоронці викрили два незаконні "реабілітаційні центри" на території Хмельницької та Тернопільської областей, де проти волі утримували 35 людей з алкогольною, наркотичною та ігровою залежністю.

Про це повідомили у Нацполіції.

Зазначається, що восьмеро зловмисників, яких раніше вже викривали за подібні злочини, обіцяли людям з алкогольною, наркотичною та ігровою залежністю нібито кваліфіковану допомогу та сучасні методи лікування.

Однак, як з'ясувалося під час розслідування, насправді в центрах не було жодного медичного персоналу, а "реабілітологами" працювали особи з судимістю за алкогольну та наркотичну залежності.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також : Україна бореться за повернення незаконно утримуваних цивільних: перспективи і виклики

Постраждалих тримали в умовах жорсткої ізоляції, їм забороняли користуватися телефонами та спілкуватися з родичами, а на прогулянки виводили лише під наглядом. Замість лікування їм давали лише заспокійливі засоби.

Вартість "реабілітації" становила від 10 до 20 тисяч гривень на місяць.

Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили транспортні засоби, мобільні телефони, банківські картки, комп'ютерну техніку, лікарські препарати, печатки, гроші, документацію та чорнові записи, які підтверджують злочинну діяльність.

Шістьом підозрюваним суд вже обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, нічного та цілодобового домашнього арешту. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів ще двом учасникам групи.

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Раніше ми розповідали, що на Закарпатті соццентр утримував пенсіонера проти волі. У нього забирали пенсію, втім він не підписував будь-яких заяв щодо залишення або передачі виплат комусь іншому.