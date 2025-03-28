"Провели 7 оперативних закупок": поліція витратила 15 тисяч гривень, щоб викрити порностудію в Харкові

У Харкові викрили порностудію, де працювали сім вебкам-моделей. Для того, щоб зібрати доказову базу, правоохоронці сім разів замовляли їхні послуги у форматі "оперативної закупки".

Загалом на це витратили близько 15 тисяч гривень, йдеться у тексті підозри на сайті Офісу генерального прокурора.

Зазначено, що у створенні онлайн-порностудії підозрюють жительку Києва. У червні 2023 року жінка разом з трьома спільниками підшукала приміщення для студії у Харкові та купила необхідну техніку.

Вебкам-моделей вона шукала в інтернеті. Коли ж на її оголошення відгукувались, влаштовувала співбесіди у новоствореній "студії".

Загалом порностудія, де було сім вебкам-моделем, працювала з червня 2023-го. У жовтні 2024 року її викрили правоохоронці.

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Для того, аби зібрати доказову базу, правоохоронці провели сім оперативних закупок загальною вартістю 14 983 гривень. У середньому "сеанс" коштував близько 2 тисяч гривень.

Наразі щодо діяльності порностудії відкрили кримінальне провадження частиною 2 статті 302 Кримінального кодексу – створення місць розпусти організованою групою. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Підозри у цій справі отримали двоє людей – організаторка порностудії та вебкам-модель.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у 2024 році в Україні відкрили понад 2,3 тисячі кримінальних справ за порнографію. Кожна друга з них стосується контенту з дітьми.