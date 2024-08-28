У 2024 році відкрили понад 2,3 тисячі справ за порнографію: кожна друга – за контент з дітьми
Протягом семи місяців 2024 року в Україні відкрили понад 2,3 тисячі кримінальних справ за порнографію. Кожна друга з них стосується контенту з дітьми.
З кожним роком кількість проваджень за порнографію зростає, повідомили в "Опендатаботі".
У січні-липні 2024 року відкрили 1145 кримінальних проваджень за статтею 301 Кримінального кодексу України – "Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів". А за статтею 301-1, що стосується дитячої порнографії, – 1198 проваджень.
Це на 27% справ більше, ніж за весь минулий рік (понад 1,9 тисячі).
Цьогоріч до суду надійшло 68% справ, які стосуються порноконтенту з дорослими. Торік цей відсоток складав 72,5%.
Що стосується порноконтенту з дітьми, статистика гірша. У 2024 році до суду дійшло лише 57% таких справ, у 2023-му – 69%.
Від початку року закрили 21 справу за доросле порно та 25 справ – за дитяче.
Однак варто зазначити, що наразі стаття не вбачає різниці між надсиланням власного оголеного фото партнеру та комерційним сексуальним контентом.
У 2023 році зареєстрували законопроєкт, який передбачає часткову декриміналізацію порнографії. Однак поки ніяких змін щодо нього немає.
Нагадаємо, дослідження показало, що жертвою сексуального насильства в інтернеті є кожна восьма дитина у світі, а про злочини повідомляють щосекунди.