Правоохоронці знайшли тіло батька 8-річного хлопчика з Харкова: дитина здавала тест ДНК

Хлопчик разом із мамою 26 травня звернулися до правоохоронців за допомогою у пошуку.

Фахівцям вдалося ідентифікувати тіло батька 8-річного Михайлика з Харкова, який раніше здав ДНК, щоб допомогти відшукати тата. Батько дитини працював у гіпермаркеті "Епіцентр", який 25 травня зазнав удару росіян.

Про результат аналізу тіла 38-річного чоловіка, який провели криміналісти, повідомили в Національній поліції України.

26 травня Михайлик не дочекався батька з роботи і звернувся разом із мамою до штабу слідчого управління, який розгорнули біля знищеного будівельного магазину. Там хлопчик пройшов процедуру забору ДНК, зразки якої пізніше використали спеціалісти для встановлення особи загиблого.

Станом на 6:00 28 травня Нацполіція ідентифікувала 16 тіл, зазначили правоохоронці. Загалом унаслідок атаки померли 18 осіб, ще 48 отримали поранення.

Також 27 травня місцеві служби виявили за 80 метрів від "Епіцентру" нерозірваний боєприпас, що свідчить про "свідому тактику РФ, спрямовану на знищення цивільного населення Харкова".

Раніше ми розповідали історії харків’ян, які зверталися до поліціянтів за допомогою у пошуку зниклих після атаки двома керованими авіаційними бомбами на гіпермаркет..