"Рем більше не чекає на Сергія вдома": помер собака полоненого захисника "Азовсталі"

Сергій виховував собаку з часу, коли тварина була ще цуценям.

Собака на прізвисько Рем не зміг дочекатися свого господаря з російського полону і, як зазвичай, привітати його правою лапою.

Історію собаки військового, який перебуває в полоні РФ, розповіли в зоозахисній організації UAnimals.

Рем став частиною родини та вихованцем Сергія ще цуценям – собаці тоді був один місяць. Відтоді вони проводили багато часу разом, зокрема полюбляли прогулювалися лісом.

В організації зазначають, що пес мав здібність передбачати повернення свого власника додому.

"Рем розумів команду "привіт" і завжди давав праву лапу. Цього його навчив Сергій. І ще Рем любив цілувати всіх нас", – поділилася спогадами про пса мама бійця Галина.

Початок повномасштабного вторгнення Росії змусив домашнього улюбленця сильно тривожитися. Тоді Рем уперше побачив полум’я вибухів і густий чорний дим після ударів.

На той час Сергій перебував у Польщі, однак за першої можливості повернувся до Києва. Після кількох тижнів у столиці хлопець вирушив до побратимів в оточений Маріуполь.

20 травня 2022 року захисники "Азовсталі", виконуючи наказ, покинули територію заводу і потрапили у полон.

У цей час стан здоров’я пса почав погіршуватися – тварина втрачала шерсть. Зрештою собака не зміг дочекатися повернення Сергія з полону.

"Рем помер і більше не чекає Сергія вдома", – повідомила організація.

Раніше ми писали про кішку Котусько, яка стала бойовою подругою нацгвардійців 3055 військової частини. Тепер тварина мешкає в родині захисника на псевдо "Сова".