"Рем більше не чекає на Сергія вдома": помер собака полоненого захисника "Азовсталі"
Собака на прізвисько Рем не зміг дочекатися свого господаря з російського полону і, як зазвичай, привітати його правою лапою.
Історію собаки військового, який перебуває в полоні РФ, розповіли в зоозахисній організації UAnimals.
Рем став частиною родини та вихованцем Сергія ще цуценям – собаці тоді був один місяць. Відтоді вони проводили багато часу разом, зокрема полюбляли прогулювалися лісом.
В організації зазначають, що пес мав здібність передбачати повернення свого власника додому.
"Рем розумів команду "привіт" і завжди давав праву лапу. Цього його навчив Сергій. І ще Рем любив цілувати всіх нас", – поділилася спогадами про пса мама бійця Галина.
Початок повномасштабного вторгнення Росії змусив домашнього улюбленця сильно тривожитися. Тоді Рем уперше побачив полум’я вибухів і густий чорний дим після ударів.
На той час Сергій перебував у Польщі, однак за першої можливості повернувся до Києва. Після кількох тижнів у столиці хлопець вирушив до побратимів в оточений Маріуполь.
20 травня 2022 року захисники "Азовсталі", виконуючи наказ, покинули територію заводу і потрапили у полон.
У цей час стан здоров’я пса почав погіршуватися – тварина втрачала шерсть. Зрештою собака не зміг дочекатися повернення Сергія з полону.
"Рем помер і більше не чекає Сергія вдома", – повідомила організація.
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