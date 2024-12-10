Шотландський політик, який "бомбардував" українок смс сексуального змісту, пішов з посади

Голова міської ради Единбурга, що в Шотландії, подав у відставку через звинувачення в "неналежній поведінці" – Каммі Дей нібито надсилав українським біженкам у соцмережах повідомлення сексуального характеру.

Одна з жінок розповіла про те, що боялася впливу політика в разі відмови, пише BBC Україна.

Каммі Дей очолював місцеву владу Единбурга з травня 2022 року. Відтоді 50-річний політик вважається одним з найвпливовіших фігур лейбористів у Шотландії.

Каммі Дей був активним прихильником допомоги Україні та українським біженцям, які оселилися в Единбурзі після повномасштабного вторгнення РФ.

"Останній коментар щодо мого особистого життя применшує важливу роботу, яку міська рада під керівництвом лейбористів виконує для жителів Единбурга. Вона підриває самовіддані зусилля моїх колег і посадовців ради. Ось чому мені час піти з посади лідера", – цитує його заяву Sky News.

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Він також додав, що має намір "повністю співпрацювати з поліцією в ході розслідування".

У поліції Шотландії зазначили, що повідомлення про неналежну поведінку політика отримали ще 22 жовтня 2024 року.

"Проводяться слідчі дії для встановлення всіх обставин", – наголосили правоохоронці.

Як зазначає BBC Україна, одна з українських біженок розповіла журналістам, що Каммі Дей надсилав їй повідомлення в соціальних мережах і додав її на сайті знайомств.

Вона стверджує, що Дей ставив їй відверто сексуальні запитання та запропонував зустрітися випити вина. Жінка додає, що почувалася незручно, але відчувала тиск з огляду на його статус, і боялася його впливу.

Раніше українські переселенки також розповіли, що політик запрошував їх на побачення, робив їм компліменти та надсилав емодзі з сердечками і поцілунками.