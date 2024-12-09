ЗМІ: У Шотландії політика підозрюють у неналежній поведінці через повідомлення українським біженкам

Лідер лейбористської ради Шотландії Кеммі Дей розсилав українським біженкам відверті повідомлення сексуального характеру.

Про це повідомляють Telegraph та BBC з посиланням на Daily Record .

Поліція розслідує справу Кеммі Дея за звинуваченнями в "неналежній поведінці". Він нібито надсилав біженцям повідомлення із запитаннями про їхні сексуальні уподобання.

Українські переселенки також розповіли, що політик запрошував їх на побачення, робив їм компліменти та надсилав емодзі з сердечками і поцілунками.

У 2022 році Кеммі Дей став головою ради Единбурга. Відтоді 50-річний політик вважається одним з найвпливовіших фігур лейбористів у Шотландії.

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Він був активним прихильником допомоги українським біженцям, які оселилися в Единбурзі після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Але українські біженки стали скаржитись на безліч повідомлень від політика в різних соцмережах та на сайтах знайомств. Чоловік дуже активно запрошував жінок на зустріч за келихом вина.

"Коли Кеммі Дей вперше написав мені з кількох соцмереж, я була здивована, що мною зацікавилася людина такої високої посади. Я кілька разів бачила його на проукраїнських заходах. Він знайшов і підписався на мене в соцмережах та почав інтенсивно лайкати мої історії, надсилаючи емодзі з поцілунками, особливо коли я публікувала фотографії тренажерного залу та басейну", – розповіла одна з вимушених переселенок.

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Інша жінка розповіла, що намагалась бути з ним ввічливою та триматися подалі від сексуальних тем.

"Кілька моїх друзів також зіткнулися з подібною ситуацією, коли він написав їм у соціальних мережах і в додатку для знайомств. Один із моїх українських друзів сказав, що ця людина деякий час виявляла сексуальний інтерес, але я не знаю, що насправді сталося і чому він цікавився саме українцями", – додала вона.

Як зазначають таблоїди, українські жінки звертались до правоохоронців через образливі повідомлення, але поліціанти не бачили нічого кримінального.

22 жовтня 2024 року до поліції все ж надійшло звернення про неадекватну поведінку політика. Слідчі розпочали перевірку.

Наразі правоохоронці перевіряють повідомлення за останні 18 місяців, розпитують колег Кеммі Дея та інших високопосадовців.