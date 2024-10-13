"Пощадив свої зуби": полярники показали неочікуваного гостя, що навідався до їхньої ополонки
Українські науковці з антарктичної дослідної станції "Академік Вернадський" показали "сюрприз", який очікував на них в ополонці серед льоду в протоці Стелла-Крік.
З лунки для відбору зразків води до них випірнув тюлень Ведделла.
Відео "зустрічі" опублікували в Національному антарктичному науковому центрі. Його автором є Віталій Камінський.
"Вчені вийшли на лід в протоку Стелла-Крік й пробили лунку, щоб відібрати зразки води. Це роблять постійно для біологічних досліджень.
Однак цього разу зимівники не встигли розчистити отвір, як в ньому з'явився гість – тюлень Ведделла. Він виплив, подихав і сховався під воду. Так повторювалося кілька разів, тож наші науковці відійшли від лунки, щоб не заважати тварині", – кажуть полярники.
Вони пояснюють: представники цього виду добре пристосовані до життя в умовах Антарктики й здатні затримувати подих і залишатися під водою майже півтори години поспіль.
"Подекуди глибина їхнього занурення становить понад 600 метрів. Щоб ковтнути повітря, ведделли використовують тріщини в кризі або ж самі прогризають отвори.
А от цей тюленчик вирішив скористатися лункою, яку зробили українські полярники.
Чим, до речі, пощадив свої зуби. Адже через постійне прогризання криги їхні зуби швидко стираються, відповідно, зменшується тривалість життя тварини", – розповідають у НАНЦ.
На початку антарктичної весни тюлені Ведделла народжують дітей у районі "Вернадського". Раніше ми публікували їхні фото.