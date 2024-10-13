"Пощадив свої зуби": полярники показали неочікуваного гостя, що навідався до їхньої ополонки

Тюлені Ведделла здатні затримувати подих і залишатися під водою майже півтори години поспіль

Українські науковці з антарктичної дослідної станції "Академік Вернадський" показали "сюрприз", який очікував на них в ополонці серед льоду в протоці Стелла-Крік.

З лунки для відбору зразків води до них випірнув тюлень Ведделла.

Відео "зустрічі" опублікували в Національному антарктичному науковому центрі. Його автором є Віталій Камінський.

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"Вчені вийшли на лід в протоку Стелла-Крік й пробили лунку, щоб відібрати зразки води. Це роблять постійно для біологічних досліджень.

Однак цього разу зимівники не встигли розчистити отвір, як в ньому з'явився гість – тюлень Ведделла. Він виплив, подихав і сховався під воду. Так повторювалося кілька разів, тож наші науковці відійшли від лунки, щоб не заважати тварині", – кажуть полярники.

Вони пояснюють: представники цього виду добре пристосовані до життя в умовах Антарктики й здатні затримувати подих і залишатися під водою майже півтори години поспіль.

"Подекуди глибина їхнього занурення становить понад 600 метрів. Щоб ковтнути повітря, ведделли використовують тріщини в кризі або ж самі прогризають отвори.

А от цей тюленчик вирішив скористатися лункою, яку зробили українські полярники.

Чим, до речі, пощадив свої зуби. Адже через постійне прогризання криги їхні зуби швидко стираються, відповідно, зменшується тривалість життя тварини", – розповідають у НАНЦ.

На початку антарктичної весни тюлені Ведделла народжують дітей у районі "Вернадського". Раніше ми публікували їхні фото.