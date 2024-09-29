Познайомився із "сусідкою": українські полярники показали, як новонароджене тюленя вивчає світ

Українські полярники показали, як тюленя Веддела на ім’я SeaBaby, яке першим у цьому році народилося поблизу станції "Академік Вернадський", знайомиться зі світом.

Малюк вивчає навколишнє середовище поруч із мамою, розповіли в Національному антарктичному науковому центрі.

SeaBaby вже "познайомився" із сивкою білою. Це невеликі птахи, які тримаються станції цілий рік. Вони часто бувають поблизу тюленів та пінгвінів, адже живляться крилем з посліду цих тварин або їхніми випльовуваннями.

Також полярники поділилися новиною про поповнення на двох навколишніх островах.

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"До речі, ви знали, що дитинчат тюленів називають цуценятами? Тож зараз серед сусідів українських полярників – четверо цуценят: SeaBaby, дівчинка та хлопчик, які також народилися на острові Вінтер, та маля, що побачило світ на островах Троє Поросят, але його стать поки невідома, адже полярники не можуть туди дістатися через льодову ситуацію", – розповіли у НАНЦ.

Нагадаємо, про народження першого тюленяти Веддела поблизу "Вернадського" стало відомо 18 вересня.

У перші дні такі малюки зазвичай важать 25-30 кілограмів і дуже швидко ростуть на поживному молоці мами. До кінця вигодовування, яке триває близько 3 місяців, їхня вага може сягати 90 кілограмів. А дорослі тюлені Ведделла важать 400 кялограмів.

Малюка назвали SeaBaby – на честь українського морського дрона.