У фраці чи з біло-блакитними очима: як відрізняються пінгвіни в Антарктиді

З 18 видів пінгвінів, що існують на планеті, 5 живе в Антарктиді, а 3 гніздують безпосередньо в районі наукової станції "Академік Вернадський".

У Всесвітній день пінгвінів в Національному антарктичному науковому центрі пояснили, як розпізнати цих пернатих.

В околицях української наукової станції живуть пінгвіни, що належать до одного роду Pygoscelis. Це субантарктичний пінгвін, антарктичний пінгвін та пінгвін Аделі.

Пінгвін Аделі в Антарктиді Сергій Глотов Пінгвіни Аделі будують гніздо Сергій Глотов пінгвіни Аделі зблизька: він має біло-блакитні очі Сергій Глотов

Представники всіх трьох видів починають шлюбний сезон антарктичною весною і будують гнізда з камінців.

"У них зазвичай відкладають 2 яйця, дуже рідко – 1 чи 3. Пташенята з'являються на світ трохи більше, ніж за місяць.

В усіх видах обидва партнери відповідально ставляться до батьківства: по черзі висиджують яйця, а потім – оберігають та годують пташенят", – зауважили полярники.

Вони додали, що пернаті мають однакових ворогів – це морські леопарди та поморники.

Субантарктичний пінгвін Сергій Глотов

Пінгвінів цих трьох видів легко розрізнити за ростом. Найкрупніші та найяскравіші – субантарктичні. Вони мають до 81 см у висоту. Спереду у них яскраве пір'я, за формою нагадує фрак. А ще це дуже теплолюбні тварини, на відміну від інших видів.

"Дещо меншими є антарктичні пінгвіни зі зростом до 77 см. Їхня родзинка – тонка чорна смуга, що перетинає біле підборіддя", – пояснили науковці з "Вернадського".

Характерний окрас антарктичного пінгвіна Сергій Глотов Антарктичні пінгвіни будуть гніздо Сергій Глотов Самотній антарктичний пінгвін Сергій Глотов

Найменшими є пінгвіни Аделі – вони виростають до 75 см та мають біло-блакитні очі.

Але як зазначають полярники, ці три види майже ніколи не сусідують один з одним. Виключенням є острів Бут, де усі пернаті гніздуються поруч та виводять пташенят.

Нагадаємо, цьогоріч біля "Вернадського" на острові Галіндез вчені зафіксували рекордну кількість субантарктичних пінгвінів. Їх було близько 7 тисяч.