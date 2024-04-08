По 500 пінгвінів на полярника: біля "Вернадського" збільшується популяція пернатих

У 2020-му кількість тварин становила 3,5 тисячі, а у 2024 – зросла вдвічі

На острові Галіндез в Антарктиді нарахували рекордну кількість субантарктичних пінгвінів – понад 7 тисяч.

Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі.

"Потепління та зменшення площі морського льоду в Антарктиці призводить до міграції тварин, які захоплюють нові, раніше не заселені певними видами території.

Наприклад, до 2007 року субантарктичні пінгвіни взагалі не гніздували біля "Вернадського". Головною причиною цього вчені вважають пізнє розмерзання вод навколо нашого острова Галіндез", – пояснили полярники.

Вони додали, що раніше морози в цій місцевості доходили до позначки -20°C і нижче. При такому температурному режимі тварини могли ефективно полювати та обирали кригу, що не застоюється.

Біля станції "Академік Вернадський" збільшилась популяція пінгвінів Сергій Глотов та Анна Торгоненко Пінгвіни в Антарктиді Сергій Глотов та Анна Торгоненко Пінгвіні на льодовому континенті Сергій Глотов та Анна Торгоненко Пінгвіни оселились біля станції "Академік Вернадський" Сергій Глотов та Анна Торгоненко Популяція пінгвінів збільшилась вдвічі Сергій Глотов та Анна Торгоненко

Але через глобальне потепління субантарктичні пінгвіни ринули на південь. Так у 2007 з'явились їхні перші гнізда неподалік від станції.

У 2020-му кількість тварин становила 3,5 тисячі, а у 2024 – зросла вдвічі.

Якщо порахувати, що українська експедиція складається з 14 учасників, то на кожного "припадає" по 500 пінгвінів.

В Антарктиді збільшилась популяція пінгвінів Сергій Глотов

Раніше ж субантарктичні пінгвіни припливали на острів Галіндез на шлюбний сезон у вересні-жовтні: збирались у пари, робили гнізда, висиджували пташенят, а потім відпливали туди, де є чиста вода.

Науковці на Вернадському нарахували також 9 колоній теплолюбних субантарктичних пінгвінів (близько 35 тисяч осіб) та 3 колонії холодолюбних пінгвінів Аделі (до 5 тисяч тварин).

Полярники занепокоєні такими змінами клімату, бо послід пінгвінів удобрює поверхню та створює ґрунт для антарктичної рослинності. Крім того, слідом за пінгвінами в бік Полярного кола просуваються і хижаки: морські леопарди та поморники (скуа).

Нагадаємо, нещодавно полярники також показали морського котика, який відпочиває на дерев'яному човні.