Помер американський актор Джуліан Макмехон, відомий за роллю Коула у "Всі жінки – відьми"

Помер австралійсько-американськй актор Джуліан Макмехон, відомий за роллю демона Коула в культовому телесеріалі "Всі жінки – відьми". Йому було 56 років.

Про це повідомила дружина актора Келлі Макмехон та колеги з серіалу "Частини тіла" (Nick/Tuck), інформує CNN.

"Помер мирно цього тижня після відважних зусиль подолати рак", – розповіла дружина актора.

Джуліан Макмехон здобув популярність серед українських телеглядачів завдяки ролі демона у фантастичному телесеріалі "Всі жінки відьми". Також він разом з Раяном Мерфі зіграв пластичного хірурга в "Частини тіла" – серіал тривав шість сезонів і був 18 разів номінований на премію "Еммі".

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Крім того, актор виконав роль доктора Віктора фон Дума у фільмах "Фантастична четвірка", де його колегами були Джессіка Альба та Крім Еванс. Макмехон працював донедавна і зіграв роль у новому фільмі Ніколаса Кейджа "Серфер", який має вийти цього літа.

Нагадаємо, в липні минулого року після тривалої боротьби з раком померла акторка Шеннен Догерті – зірка серіалів "Всі жінки – відьми" та "Беверлі-Гіллс 90210".