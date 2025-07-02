Третій сезон "Гри в кальмара" зібрав рекордну кількість переглядів

Останній сезон корейського серіалу "Гра в кальмара", який вийшов 27 червня, став найпопулярнішим телешоу Netflix за всю історію. За перші три дні він зібрав понад 60,1 млн переглядів, а загальний час перегляду становить понад 368,4 млн годин.

Про це повідомляє The Guardian.

За сюжетом "Гри в кальмара" 456 людей, які потребують грошей, отримують запрошення взяти участь у дитячих іграх. Упродовж шести днів учасники мають проходити неважкий квест. Переможець отримає велику грошову винагороду. Однак є нюанс – всіх, хто схибили, вбивають.

Найкривавіший та найжорстокіший серіал Netflix із сотнями кривавих убивств став справжнім телевізійним феноменом. І найпопулярнішим шоу усіх часів цього стрімера. Наразі три сезони зібрали понад 265 мільйонів переглядів.

Антиутопічний трилер про виживання створив, написав та зняв сценарист і режисер Хван Донхьок. Перший сезон вийшов у 2021 році і одразу став хітом, вплинувши не лише на Південнокорейську, а й на світову поп-культуру.

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Реакція на останній сезон "Гри в кальмара"

"Гра в кальмара" – жорсткий коментар до соціальної нерівності в сучасному суспільстві, яка штовхає людину до виснажливої конкуренції, що невілює людяність. Чотири роки серіал викликав бурхливі дискусії щодо етичності, в яких вигравали ті, хто заявляв: сама присутність нерівності є головною і нездоланною етичною проблемою сучасності. Тож і її критика має право бути відповідною.

Попри підвищений інтерес до третього сезону, знайшлись критики, які відгукуються про нього прохолодно. Оглядачка The Guardian Ребекка Ніколсон назвала третій сезон "Гри в кальмара" "зовсім не таким гострим", як попередні сезони.

"Залишається враження, що він став більш традиційним бойовиком, ніж був колись", – зауважила Ребекка.

Телевізійний критик у The New York Times Майк Хейл зазначає, що в третьому сезоні з’являється більше "напруги (хоча і штучної), якої бракувало другому сезону, що вийшов у грудні". На думку Хейла персонажі тут теж надто передбачувані. Деякі сцени він називає "безглуздими".

Водночас глядачі добре оцінюють останній сезон серіалу.

"Мені здається, що Squid Game 3 розкрив справжні почуття та щирі внутрішні думки корейського народу", – йдеться в одному з коментарів на YouTube під уривком із третього сезону, пише BBC.

"Це так добре відображало реальність! В житті, на роботі повно безжальних людей, готових тебе розчавити. Це шоу влучило в ціль".

Творець серіалу Хван Донхьок, заявив журналістам BBC, що розуміє "неоднозначну реакцію" на останній сезон.

"У першому сезоні не було жодних очікувань, тому шок і свіжість спрацювали. Але до другого та третього сезонів очікування були захмарними, і це має вирішальне значення", – сказав Хван.

Він зазначив, що кожен глядач очікував різного: одні хотіли більше ігор, інші – глибших сенсів та персонажів.

Актор О Йон Су у фільмі "Гра в кальмара"

У грудні 2021 року 80-річного актора О Йон Су, відомого за роллю О Іль Нама у першому сезоні серіалу "Гра в кальмара" звинуватили у сексуальних домаганнях.

15 березні 2024 року актора засудили до восьми місяців тюремного ув'язнення з випробним терміном у два роки та пройти 40-годинний навчальний курс щодо неприпустимості сексуального насилля. На початку квітня 2025 року, йому збільшили термін покарання до одного року.