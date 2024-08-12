"Він не терпів несправедливості": помер відомий військовий Данило Ковжун

Помер військовослужбовець Данило Ковжун, який був одним із розробників безпілотної турелі "Шабля", а в цивільному житті займався волонтерством.

Чоловіка не стало 11 серпня, повідомила його дружина Світлана Гречуха.

"Сьогодні у Данила Ковжуна зупинилося серце і він пішов у засвіти. Дякую тобі за те, що в нас було стільки кохання, щастя, життя. Люблю", – написала жінка у Facebook.

Світлана додала, що її сім’я поки не може приймати дзвінки та відповідати на повідомлення. Дату, час і місце прощання повідомлять згодом.

Допомогти дружині Данила можна за такими реквізитами: 4441114414613644 (Моно)

5168745609190423 (Приват)

Svetlana Grechukha

ВІДЕО ДНЯ

"Він завжди хотів бути корисним". Спогади про Данила Ковжуна

Спогадами про Данила Ковжуна з "УП. Життя" поділився його друг Олександр Ябчанка, командир 2-ї роти "Гонор" батальйону "Вовки да Вінчі", який у цивільному житті був медиком.

"Ми познайомилися десь у 2012 році. Даня працював у Львові, а його дружина була вагітна. Коли вони приїхали до Львова, ми потоваришували одразу. Знаєте, є такі люди, з якими здружуєшся з першої зустрічі...

Крім того, що я працював лікарем, я організовував зимові поїздки у гори. Даня одразу включився в організацію цих поїздок. Ми близько року організовували їх разом”, – пригадує Олександр.

Потім Данило повернувся до Києва, але вони з Олександром залишились друзями. Наступного разу Данило зустрічав товариша у столиці, коли той їхав на Майдан взимку 2013 року.

"Даня одразу завіз мене до своїх батьків. У ніч перед "Маршем мільйона" я був у їхньому будинку. Даня – це та людина, з якою починався мій Майдан. Ми були разом на Банковій на наступний ранок після побиття студентів. У нас були навіть дискусії, коли я був налаштований на ненасильницький спротив, а Даня казав: "Ну що, пішли за коктейлями?" – ділиться Ябчанка.

Друзі продовжували ходити на протести й не губили одне одного, але в якийсь момент їхні погляди на Революцію Гідності відрізнялися.

Олександр був у громадському секторі Євромайдану, який декларував "ненасильницький протест", а Данило прагнув відкрито протидіяти силовикам.

"Зараз я переконаний, що якби не такі люди, як Даня, наш протест і таких прихильників ненасильницького спротиву просто розтоптали б.

Саме ця синергія людей з різними поглядами на протест, але з розумінням єдиної цілі, дала результат", – каже Олександр.

Після Революції Гідності, коли почалася російсько-українська війна, Данило Ковжун поринув у волонтерську діяльність, а Олександр Ябчанка почав займатися медреформою.

Потім Олександр допоміг Данилу сконтактувати з розробниками безпілотної турелі, яка мала принести величезну користь війську. Так Данило став менеджером проєкту, який отримав назву “Шабля”.

"Шабля" – це спочатку були такі фантазії. Якась турель, яка буде дистанційно стріляти, – щось із розряду фантастики. Мої друзі, які почали займатися туреллю, були звичайними хлопцями-ентузіастами, які зробили її на коліні.

Десь років два воно жевріло, майже нічого не розвивалося. І році у 2016-му я познайомив їх з Данилом. Тоді ідея турелі не просто отримала новий стимул, а справді перетворилася у проєкт. Саме Даня познайомив групу винахідників із людьми, які виробляють ці турелі в конвеєрному масштабі”, – згадує Олександр.

Зараз безпілотна дистанційно керована турель “Шабля” – це бойовий модуль, який використовується в бойових діях. Олександр Ябчанка каже, що буквально сьогодні з неї стріляв.

Данило Ковжун

Олександр каже, що назавжди запам'ятає Данила як щиру людину, яку рухали ідеї відповідальності, справедливості та свободи.

"Він не терпів несправедливості, коли сильний ображає слабкого. Власне, тому він пішов на Майдан – там побили дітей.

І він не просто гарно говорив, а діяв. Ще на Майдані він сказав, що завжди намагається бути корисним. І в тому був весь він", – додав командир "Гонору".

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Важливо: У першій версії цієї новини ми вказали, що Данило Ковжун є волонтером з Маріуполя. Насправді Данило з Києва. Він був волонтером до того, як долучився до війська. Редакція "УП. Життя" просить вибачення за помилку у рідних Данила та наших читачів.