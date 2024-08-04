Працював у ДСНС 30 років: у лікарні Львова помер одеський вогнеборець, на якого впала палаюча стеля

Наприкінці серпня мало виповнитися 30 років від початку роботи Володимира рятувальником

46-річний рятувальник Володимир Александрюк, який 30 липня постраждав під час гасіння масштабної пожежі в будинку в центрі Одеси, помер у лікарні.

Як розповіли "УП. Життя" у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області, займання сталося в одній із будівель старого фонду міста.

"Такі пожежі завжди дуже важкі, зокрема й через солом’яне наповнення стін, яке горить дуже швидко. Коли приходить виклик у такі будинки, туди відразу направляється багато рятувальників", – пояснила речниця Марина Мартиненко.

Результати експертизи свідчать, що будівля загорілася через коротке замикання.

Після прибуття на місце події вогнеборці спершу евакуювали з приміщення людину, а тоді вирушили углиб будівлі. На сходовому майданчику третього поверху на рятувальників упала палаюча стеля. Троє чоловіків отримали сильні опіки зовнішніх і внутрішніх дихальних шляхів.

ВІДЕО ДНЯ

Серед них був старший помічник начальника чергової зміни Володимир Александрюк.

Його разом із ще одним колегою у важкому стані доставили до Лікарні Святого Луки, що у Львові. Там 46-річного чоловіка ввели в стан медикаментозного сну.

Головне управління ДСНС України в Одеській області Головне управління ДСНС України в Одеській області Головне управління ДСНС України в Одеській області

Як стало відомо з повідомлення ДСНС України, Володимир пішов з життя вночі 4 серпня.

"Болюча втрата для родини ДСНС. Медики робили все можливе, але врятувати нашого колегу не вдалося.

Вся рятувальна родина сумує з приводу смерті побратима-вогнеборця. Висловлюємо співчуття рідним і близьким", – йдеться в повідомленні.

Невдовзі Володимир мав відзначати річницю служби рятівником – наприкінці серпня мало виповнитися 30 років з початку його роботи у ДСНС.

Речниця ДСНС Одеської області розповіла, що у Володимира залишилася дружина та доросла донька, яка також працює у відділі міжнародних зв’язків служби.

"Ми його називали "наш дядя Вова". Він був дуже хорошою людиною і справжнім професіоналом. Завжди жартував, був на позитиві... Коли щось траплялося, підбадьорював усіх.

Сміявся, що хоче померти у віці понад 80 років, кохаючись із дружиною", – поділилася спогадами про Володимира Марина Мартиненко.

Раніше ми розповідали про пожежу в будинку працівника ДСНС на Харківщині, яку спричинив російський масований обстріл. Тоді вогонь забрав життя дружини рятувальника, а його 10-річний син отримав важкі опіки.