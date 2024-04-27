У Секторі Гази померло немовля, яке раніше врятували з утроби смертельно пораненої матері

26 квітня рідні поховали дівчинку, яка народилася в Секторі Гази внаслідок екстреного кесаревого розтину. Її матір невдовзі загинула від травм, отриманих після авіаудару. Немовля прожило всього кілька днів.

Дівчинка, яку назвали на честь матері, померла через 5 днів після народження, інформує Reuters та The Guardian. Дитину поховали біля її батька.

Лікар Мохаммед Салама, керівник відділення невідкладної допомоги новонародженим в лікарні Еміраті, повідомив, що немовля мало проблеми з диханням і слабку імунну систему.

"Інші лікарі та я намагалися врятувати її, але вона померла. Особисто для мене це був дуже важкий і болісний день.

Вона народилася із несформованою дихальною системою, а імунна система була дуже слабкою, саме це стало причиною смерті", – сказав лікар.

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Мохаммед Салама вважає, що медичні працівники могли би допомогти вижити більшій кількості дітей, якби не обмежені можливості лікарів, спричинені війною і руйнуванням лікарень.

Дядько новонародженої Рамі аль-Шейх Джоуда говорить, що щодня навідувався в лікарню, аби перевірити здоров’я дитини. Незважаючи на надану лікарями інформацію, він не очікував, що проблеми зі здоров’ям дівчинки настільки серйозні, що можуть призвести до смерті.

"Рут (новонароджена) померла, мого брата, його дружини та дочки не стало, як і його зятя та будинку, в якому ми всі збиралися", – говорить чоловік.

Раніше ми розповідали про історію народження дівчинки та її матір, Сабрін аль-Сакані, яка зазнала смертельних травм унаслідок авіаудару.