У Секторі Гази врятували немовля з утроби матері, яка загинула внаслідок обстрілу

За даними АР, дитину врятували з утроби матері, яка померла через авіаудар

У Секторі Гази медики врятували дитину з утроби матері, яка загинула від травм голови внаслідок обстрілу.

Дівчинка народилася після екстреного кесаревого розтину у лікарні південного міста Рафах, повідомляє ВВС, The Guardian та Sky News.

Мати, Сабрін аль-Сакані, була на 30-му тижні вагітності, коли будинок її сім'ї постраждав від авіаудару. Її чоловік Шукрі та їхня трирічна донька Малак загинули. Сама жінка була в критичному стані, але немовля в утробі вдалося врятувати.

Дитина народилась у сильному дихальному дистресі та важила 1,4 кг, повідомив журналістам Мохаммад Салама, завідувач відділення невідкладної неонатальної допомоги в еміратській лікарні в Рафаху.

За словами Мохаммеда Салами, дитина пробуде в лікарні три-чотири тижні. Після цього немовля передадуть або тітці та дядьку, або бабусі з дідусем.

"Ми можемо сказати, що в стані її здоров'я є певний прогрес, але ситуація досі загрозлива. Респіраторний дистрес був викликаний передчасними пологами.

Ця дитина повинна була бути в утробі матері в цей час, але вона була позбавлена цього права", – розповів заввідділення.

Раніше у Міністерстві охорони здоров'я Гази, підконтрольному ХАМАСу, заявляли, що дві третини загиблих у Газі з початку загострення конфлікту – це жінки та діти.

Кореспонденти АР повідомляли, що 21 квітня Ізраїль завдав авіаудару по будинку в найпівденнішому місті Гази Рафаху, внаслідок чого загинуло 22 людини.

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Нагадаємо, загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту розпочалося у жовтні 2023 року, коли ХАМАС атакували музичний фестиваль у пустелі біля Гази та взяли у заручники понад 200 людей. За різними даними, під час нападу палестинських бойовиків в Ізраїлі загинуло понад 300 людей.

У квітні цього року Ізраїль посилив бомбардування міста Рафах у Секторі Гази, де переховується 1,5 млн людей, попри посилення міжнародного незадоволення через побоювання за життя мирного населення.



Водночас президент США Джо Байден уже попереджав Ізраїль, що подальша політика Штатів щодо Сектору Гази буде залежати від того, що Ізраїль буде робити для запобігання жертв серед цивільних.