"Помстоволокно": 5 штурмова бригада збирає на унікальні FPV-дрони

Щоб здолати противника, Україна потребує сучасних технологій. Тому 5 окрема штурмова київська бригада запускає масштабний збір на FPV-дрони — "Помстоволокно".

Це не звичайна технологія FPV. Це дрони на оптоволокні, які не можна заглушити. Вони працюють навіть тоді, коли противник вмикає РЕБ. Вони точно досягають цілі, бо не залежать від радіозв'язку. Вони — перевага українського війська в умовах складного бою.

Ціль збору — 5 мільйонів гривень. Кожен донат — це ще один дрон, який здолає будь-які перепони та виконає завдання.

Щоб долучитися до збору, переходьте за посиланням. Номер картки: 5375 4112 2134 8720.

Підтримуйте технологічну перевагу українських бійців, наближуйте перемогу разом з "волокном помсти".