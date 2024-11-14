Скільки українців говорять вдома державною мовою? Опитування

Понад 50% українців розмовляють вдома державною мовою. Лише 8% перейшли на неї нещодавно.

Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", опублікованого Міжнародний республіканським інститутом (IRI Ukraine).

Так, 58% респондентів розмовляють вдома лише українською мовою, 9% – російською, 31% – обома, інші дати відповідь не змогли. Ситуація по регіонах дуже різниться.

На заході частка україномовних сягає 90%, російськомовних – 1%, двомовних – 6%.

У центрі говорять виключно українською 65% опитаних, російською – 6%, двома мовами – 27%.

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На півдні найбільше двомовних – 51%. Тільки українською або російської говорять 32% та 16% респондентів відповідно.

На сході частка російськомовних найбільша серед усіх регіонів – 22%. Ще 24% опитаних тут говорять українською та 52% – двома мовами.

Серед респондентів, які вдома спілкуються лише українською, є 8% тих, хто перейшов на неї нещодавно.

Опитування проводилося з 27 вересня по 1 жовтня методом телефонних інтерв’ю. У ньому взяли участь 2 тисячі повнолітніх жителів підконтрольних Україні регіонів.

Нагадаємо, опитування показало, що у 2023 році 94% дорослих і 91% дітей вважали своєю рідною мовою українською.