Скільки українців вважають солов'їну рідною мовою? Опитування

Чи змінились погляди українців на рідну мову за рік війни

У 2022 році 82% школярів і їхніх батьків вважали державну мову рідною. За рік їхня кількість суттєво зросла – до 94% дорослих і 91% дітей.

Про це йдеться у річному звіті мовного омбудсмена Тараса Кременя про функціонування української мови.

Також зросла й частка вчителів, які назвали українську рідною. У 2022 році таких було 89%, а у 2023-му – вже 93%.

Мовний омбудсмен зазначає, що також зросла кількість учнів, які кажуть, що самі застосовують у спілкуванні з однокласниками на уроках (+12%) та на перервах (+11%) лише українську мову.

У соцмережах солов'їну стали використовувати на 19% більше вчителів і батьків, а також на 9% більше школярів.

Частка опитаних школярів, які обирають лише українськомовний контент, також зросла на 17%.

"Якщо діти у школі активніше використовують державну мову, то за межами школи цей відсоток є значно меншим. За результатами останнього опитування лише 44% старшокласників із сіл та 36% із міст спілкуються виключно українською мовою в колі друзів. Ці показники навіть нижчі за показники мови спілкування вдома", - йдеться у звіті.

Опитування проводили онлайн з 19 квітня до 4 травня 2023 року. Вибірка охопила 70% загальноосвітніх шкіл, розташованих у сільській місцевості, та 30% – у містах. У дослідженні взяли участь 16 тисяч учнів 8-11 класів, понад 10,5 тисячі батьків і майже 4 тисячі вчителів.

Близько 12% дітей у цьому опитуванні є внутрішньо переміщеними особами, а 6% – перебувають за кордоном і поєднують дистанційне навчання в українських школах з очним навчанням в країнах перебування.