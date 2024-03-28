Поблизу станції Вернадського в Антарктиді вчені виявили рослину, якої раніше там не було

Українські науковці поблизу антарктичної станції "Академік Вернадський" помітили нову рослину, яка раніше там не росла – печіночник маршанція південна (Marchantia berteroana).

Це може бути ще одним свідченням того, що Західна Антарктида зазнає потепління, вважають у Національному антарктичному науковому центрі.

Печіночник знайшли у північно-східній частині острова Дарбу під час сезонної експедиції. Його виявив Іван Парнікоза, який очолює відділ біології та екології НАНЦ.

Шукаючи відомі види рослин, Парнікоза несподівано натрапив на нову, невідому раніше, зелену оазу. Її розміри вражали. Науковці переконані, що британські дослідники, які досконало вивчали рідкісні види мохів і детально описали флору цієї місцевості у 1980-их роках, не могли її не помітити.

Печіночник маршанція південна Національний антарктичний центр

"Маємо факт проникнення нового виду рослини в околиці "Вернадського". Пізніше цей печіночник українські біологи знайшли також на острові Бут – найпівнічнішому в нашому районі Аргентинських островів – півострова Київ", – йдеться у повідомленні.

Дослідники зазначають: поява нової рослини може бути черговим підтвердженням потепління в регіоні, адже печіночник "любить тепло". Тож, ймовірно, умови середовища стали для неї більш сприятливими.

На території України можна зустріти "родича" південної маршанції – маршанцію мінливу (Marchantia polymorpha). Однак поки невідомо, чи вона росте в Антарктиді.

Нагадаємо, українські полярники показали літню ніч в Антарктиці.