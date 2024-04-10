Підвищення температури океану може спричинити втрату зору у восьминогів – дослідження

Потепління океану може вплинути на втрату зору у восьминогів

Через збільшення температури океану, восьминоги можуть втратити зір та опинитися на межі виживання.

Про це свідчить дослідження вчених, опубліковане у Global Change Biology, повідомляє The Guardian.

Близько 70% мозку восьминога відповідають за зір, який відіграє вирішальну роль у спілкуванні та виявленні хижаків чи здобичі. Останнє дослідження вчених показало, що тепловий стрес через глобальне потепління може призвести до погіршення зору і збільшення смертності серед вагітних восьминогів-матерів та їхнього майбутнього потомства.

Під час експерименту дослідники помістили ембріони восьминогів у три різні температурні середовища: +19°C, +22°C (для імітації нинішніх літніх температур) та +25°C, яку прогнозують у 2100 році. Вчені з'ясували, що восьминоги, які перебували у середовищі за температури +25°C, виробляли значно менше білків, що відповідають за зір, ніж ті, що були в інших теплових режимах.

"Один із структурованих білків, який присутній у великій кількості в кришталиках очей, зберігає прозорість і оптичну чіткість лінз, а інший – відповідає за регенерацію зорових пігментів у фоторецепторах очей", – зазначила авторка дослідження К'яз Хуа.

Інша співавторка дослідження Бронвін Гілландерс додала, що "дослідження не є остаточним відтворенням того, що станеться з глобальним потеплінням, оскільки популяція восьминогів швидко зросла". При цьому вона прогнозує, що підвищення температури може мати негативний вплив на восьминогів.

"Це дослідження показує, що у тропіках, де є висока вірогідність теплового стресу, реакція на нього восьминогів перевершить здатність справлятися з ним", – сказала водний еколог з Університету Нового Південного Уельсу Жасмін Мартіно.

Раніше ми вже розповідали, як ДНК восьминогів може містити підказку щодо глобального потепління.