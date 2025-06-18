Глава МВС: Ідентифікація тіл загиблих українців, які передала Росія, займе більше року

На повну ідентифікацію тіл загиблих військових, яких повернули в Україну в межах домовленостей з РФ, досягнутих під час переговорів у Стамбулі, знадобиться до 14 місяців.

У ході репатріаційних заходів Росія передала Україні понад шість тисяч полеглих.

Про попередні оцінки тривалості ідентифікації тіл розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

"На попередню думку наших фахівців, [на ідентифікацію тіл] піде приблизно 13-14 місяців. Усі служби, зокрема судово-медичні експертизи та слідчі, працюють у тризмінному режимі, аби якомога швидше виконати роботу", – заявив Клименко.

За словами міністра, Росія намагається ускладнити процес встановлення осіб полеглих військових.

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"Кожен пакет може містити частини тіл одного, двох або трьох осіб. Під час проведення експертизи ми почали виявляти [частини] тіла однієї людини в декількох пакунках чи різних репатріаціях (етапах повернення – ред.)".

Ворог намагається зробити все, щоб ускладнити роботу, затягнути час або навіть звинуватити нас у бездіяльності", – розповів очільник МВС.

Крім того, фахівці виявляють, що деякі тіла загиблих повертають у російській військовій формі, разом із ворожими документами або жетонами. При цьому експерти обов’язково проводять ДНК-експертизи померлих, аби переконатися, чи не належать вони українським захисникам.

Якщо дослідження покаже, що РФ передала тіло свого солдата, його повернуть назад.

Нагадаємо, під час перемовин у Стамбулі 2 червня Україна та Росія домовилися про обмін тілами загиблих військових у форматі "6000 на 6000". Репатріаційні заходи здійснили в декілька етапів, останній з яких відбувся 15 червня. Загалом українська сторона отримала тіла 6057 тіл полеглих.