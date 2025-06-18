Глава МВС: Ідентифікація тіл загиблих українців, які передала Росія, займе більше року
На повну ідентифікацію тіл загиблих військових, яких повернули в Україну в межах домовленостей з РФ, досягнутих під час переговорів у Стамбулі, знадобиться до 14 місяців.
У ході репатріаційних заходів Росія передала Україні понад шість тисяч полеглих.
Про попередні оцінки тривалості ідентифікації тіл розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі телемарафону.
"На попередню думку наших фахівців, [на ідентифікацію тіл] піде приблизно 13-14 місяців. Усі служби, зокрема судово-медичні експертизи та слідчі, працюють у тризмінному режимі, аби якомога швидше виконати роботу", – заявив Клименко.
За словами міністра, Росія намагається ускладнити процес встановлення осіб полеглих військових.
"Кожен пакет може містити частини тіл одного, двох або трьох осіб. Під час проведення експертизи ми почали виявляти [частини] тіла однієї людини в декількох пакунках чи різних репатріаціях (етапах повернення – ред.)".
Ворог намагається зробити все, щоб ускладнити роботу, затягнути час або навіть звинуватити нас у бездіяльності", – розповів очільник МВС.
Крім того, фахівці виявляють, що деякі тіла загиблих повертають у російській військовій формі, разом із ворожими документами або жетонами. При цьому експерти обов’язково проводять ДНК-експертизи померлих, аби переконатися, чи не належать вони українським захисникам.
Якщо дослідження покаже, що РФ передала тіло свого солдата, його повернуть назад.
Нагадаємо, під час перемовин у Стамбулі 2 червня Україна та Росія домовилися про обмін тілами загиблих військових у форматі "6000 на 6000". Репатріаційні заходи здійснили в декілька етапів, останній з яких відбувся 15 червня. Загалом українська сторона отримала тіла 6057 тіл полеглих.