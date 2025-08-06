Програла в казино мільйон гривень на поїздку дітей до Грузії: у Черкасах тренерці танців оголосили підозру

У Черкасах 27-річній хореографці танцювального ансамблю оголосили підозру у шахрайстві. Вона зібрала з батьків дітей понад мільйон гривень на поїздку на фестиваль, але згодом програла всі кошти в онлайн-казино.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора та в обласній прокуратурі.

Під час слідства правоохоронці довели, що тренерка танцювального гуртка збирала кошти з батьків підопічних для поїздки в Грузію під приводом їхньої участі у змаганнях, які мали проводити у Батумі з 10 по 17 липня.

Згодом тренерка повідомила батькам, що їх нібито перенесли на 20–27 липня, а потім перестала надавати будь-які підтвердження про придбання квитків – надсилала лише бронювання автобусу.

Коли батьки приїхали до неї додому, то жінка зізналася, що програла всі зібрані кошти в онлайн-казино.

РЕКЛАМА:

На Facebook-сторінці Черкаської спеціалізованої школи №20, на базі якої діяв танцювальний гурток, написали, що поїздка була позашкільною ініціативою, а керівництво навчального закладу не володіло інформацією про її організацію. Окрім того, тренерку звільнили ще 30 травня.

Наразі у матеріалах кримінального провадження налічується 26 потерпілих.

Жінці повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах (частина 5 статті 190 Кримінального кодексу України). Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від п'яти до дванадцяти років.

За клопотанням прокурорів підозрюваній обрали запобіжний захід у виді домашнього арешту в зв'язку з тим, що вона має на утриманні неповнолітню дитину.

Раніше ми розповідали, як допомогти людині, яка має проблеми з азартними іграми.