У психоневрологічному інтернаті в Коломиї працівниця побила підопічну: поліція відкрила провадження

У Коломиї, що на Івано-Франківщині працівниця жіночого психоневрологічного інтернату побила свою підопічну.

Правоохоронці відкрили на неї кримінальне провадження, повідомив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Під час візиту до закладу з метою перевірки цього випадку представниця омбудсмена Євгенія Мнишенко побачила у жінки синці на спині та боках.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального Кодексу України – умисне нанесення легких тілесних ушкоджень. Наразі розпочали досудове розслідування, обставини вчинення злочину з’ясовуються.

Синці на спині побитої підопічної інтернату Омбудсман Лубінець Дмитро/Telegram

ВІДЕО ДНЯ

Санкція статті передбачає накладення штрафу у розмірі до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 гривень) або відправлення на громадські роботи строком до 200 годин чи на виправні роботи строком до 1 року.

Адміністрація закладу усунула співробітницю від роботи та проводить службове розслідування.

"Наголошу, що ніхто не повинен бути підданий жорстокому поводженню чи покаранню! А якщо, на жаль, подібне трапилося – відразу повинна бути миттєва реакція державних органів, а винні – притягнуті до відповідальності!" – зазначив Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, на Закарпатті соццентр утримував пенсіонера проти його волі. Чоловік 2 роки не був на свіжому повітрі.