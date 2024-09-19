У психоневрологічному інтернаті в Коломиї працівниця побила підопічну: поліція відкрила провадження
У Коломиї, що на Івано-Франківщині працівниця жіночого психоневрологічного інтернату побила свою підопічну.
Правоохоронці відкрили на неї кримінальне провадження, повідомив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.
Під час візиту до закладу з метою перевірки цього випадку представниця омбудсмена Євгенія Мнишенко побачила у жінки синці на спині та боках.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального Кодексу України – умисне нанесення легких тілесних ушкоджень. Наразі розпочали досудове розслідування, обставини вчинення злочину з’ясовуються.
Санкція статті передбачає накладення штрафу у розмірі до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 гривень) або відправлення на громадські роботи строком до 200 годин чи на виправні роботи строком до 1 року.
Адміністрація закладу усунула співробітницю від роботи та проводить службове розслідування.
"Наголошу, що ніхто не повинен бути підданий жорстокому поводженню чи покаранню! А якщо, на жаль, подібне трапилося – відразу повинна бути миттєва реакція державних органів, а винні – притягнуті до відповідальності!" – зазначив Дмитро Лубінець.
Нагадаємо, на Закарпатті соццентр утримував пенсіонера проти його волі. Чоловік 2 роки не був на свіжому повітрі.