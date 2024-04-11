У Києві на пустирі знайшли 20 урн з прахом: поліція з’ясувала, хто і чому їх викинув

У Києві співробітник однієї з приватних ритуальних служб викинув на пустир 36 урн з прізвищами загиблих

У Києві 26-річний співробітник приватної ритуальної служби викинув 20 урн з прахом на пустир.

Там також виявили порожні урни з прізвищами померлих, повідомляють у Київській міській прокуратурі.

Правоохоронці з’ясували, що до ритуальної служби зверталися рідні померлих для організації кремації.

Спочатку прах покійного поміщали в урну, яку надавав крематорій, а потім його пересипали в урну замовника.

Урни виявили в березні на пустирі на вулиці Сирецькій. Київська міська прокуратура

Однак урни, які надавали рідні померлих, були меншими від урн крематорію, тому в них не поміщався весь прах.

"Ритуальна служба мала утилізувати урни із залишками праху. Натомість її співробітник просто викинув їх на пустирі на вулиці Сирецькій", – повідомляють у прокуратурі.

Загалом правоохоронці виявили 36 урн з прізвищами, у 20-ти з них був прах.

“Ритуальна служба мала утилізувати урни із залишками праху”, – повідомляють у прокуратурі. Київська міська прокуратура

У коментарі для "УП. Життя" співробітниця пресслужби Київської міської прокуратури Ірина Винокурова розповіла, що залишки праху належали цивільним людям.

"Працівник служби за правилами мав вивезти ці урни на утилізацію, він з якихось причин цього не зробив. Відомо, що ритуальна служба – це приватна фірма, а підозрюваний один із найманих працівників", – додала співробітниця прокуратури.

Чоловіка підозрюють у нарузі над урною з прахом померлого, вчиненій повторно (ч. 1, 3 ст. 297 ККУ).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк від чотирьох до п’яти років або позбавленням волі від чотирьох до семи років, додали правоохоронці.

Раніше ми повідомляли, що у Львові оштрафували чоловіка, який намагався викрасти прах агента НКВС з могили.