Мирний супротив на ТОТ: рух опору "Жовта стрічка" розпочав акцію "Прапор запеклості"

Щороку в березні активісти руху опору "Жовта стрічка" проводять акції, щоб привернути увагу до ненасильницької боротьби, яку українці й українки ведуть на тимчасово окупованих територіях.

У 2024 році інформаційна компанія отримала назву "Прапор запеклості". Її мета – зробити спротив окупації на підконтрольних територіях видимим.

Також організатори хочуть залучити людей до підтримки українців в окупації, які всі ці роки вірять у перемогу України та продовжують боротися.

"Жовтий колір символізує боротьбу. На "Прапорі запеклості" ви можете побачити, що його фрагменти відрізняються відтінком. Вони втілюють кожен із тимчасово окупованих регіонів і їхній спротив: що довша окупація – то більш запеклою там є боротьба і більш запеклим стає прапор", – пояснили в русі опору.

Опір на окупованій частині Запорізької області

До участі в акції цьогоріч долучилися відомі українці: Євген Клопотенко, Сергій Притула, Євген Кот, Василь Байдак, Павло Зібров, гурти KALUSH та Latexfauna, а також інші лідери і лідерки суспільної думки.

Вони закликали свою аудиторію здійняти прапор запеклої боротьби замість і заради тих, хто в окупації поки що не може цього зробити відкрито.

"Ми закликаємо всіх українців і українок на підконтрольних територіях здійняти "Прапор запеклості", щоб показати свою підтримку людям, які попри все чекають повернення України.

Закликаємо поширювати відео, присвячені спротиву кожного поки що окупованого регіону, щоб дедалі більше людей дізнавалися: спротив окупації триває", – додали у Жовтій стрічці.

Рух опору на Донеччині

Інфокампанія "Прапор Запеклості" проходить у Тиждень спротиву, який традиційно відзначають на початку березня. Саме в цей період у 2022 році на тимчасово окупованих територіях проходили багатолюдні проукраїнські мітинги, на яких мешканці показували світові нездатність російських окупантів зламати дух українського народу.

Крім того, саме в березні відбувся найбільший мітинг за Україну. Він пройшов у 2014 році у Донецьку і мав назву "10 тисяч сміливих за 45 мільйонів єдиних". На жаль, ця акція стала останнім мирним зібранням у місті.