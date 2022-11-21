На підтримку руху опору в окупації: українці запустили флешмоб #ЖовтаСтрічка. ФОТО

У День Гідності та Свободи українці запустили флешмоб #ЖовтаСтрічка на підтримку опору українців на тимчасово окупованих Росією територіях.

Фото з жовтою стрічкою 21 листопада поширюють дипломати, артисти, спортсмени, полярники та звичайні користувачі соцмереж.

Для участі потрібно пов’язати жовту стрічку або скористатись Іnstagram-маскою, зробити фото або відео та викласти у соцмережі з хештегами #ЖовтаСтрічка, #YellowRibbon.

Флешмоб уже підтримали у Представництві України при Європейському Союзі в Брюсселі.

"У День гідності та свободи ми пов’язуємо жовту стрічку біля кварталу Європарламенту в центрі Брюсселя на підтримку незламних українців. Україна переможе!" – сказав представник України при ЄС Всеволод Ченцов.

Флешмоб #ЖовтаСтрічка уже підтримали у Представництві України при Європейському Союзі

Також жовту стрічку сьогодні прикріпили собі на одяг працівники української дослідницької станції "Академік Вернадський" в Антарктиді.

"У такий спосіб ми хочемо подякувати всім, хто на захоплених росією територіях чинить відчайдушний опір і показує, що це наша земля, це Україна!

Ви – справжні герої! Пишаємося вами і хочемо, щоб ви відчували нашу підтримку з Антарктиди", – написали полярники в Instagram.

Жовту стрічку також прикріпили собі на одяг українські полярники станції "Академік Вернадський"

Гравці футбольного клубу "Динамо" вийшли з жовтими стрічками на матч із рівненським клубом "Верес".

Також флешмоб підтримали футболісти ФК "Шахтар": Андрій Пятов, Микола Матвієнко, Олексій Шевченко, Тарас Степаненко та Анатолій Трубін.

Гравці футбольного клубу "Динамо" вийшли з жовтими стрічками на матч

Також флешмоб #ЖовтаСтрічка підтримали музиканти Святослав Вакарчук, Джамала, Тіна Кароль, Lida Lee, Павло Зібров; гурти "ДахаБраха", "Антитіла", "Друга ріка"; телеведучі Андрій Бєдняков і Тимур Мірошниченко з дружиною Інною.

Ще у флешмобі взяли участь співак, військовослужбовець та очільник "Культурного десанту" Коля Сєрга, німецький дизайнер Френк Пітер Вайлд та інші.

Флешмоб організували комунікаційна агенція Gres Todorchuk та рух громадянського спротиву "Жовта стрічка" в межах проєкту підтримки українців на тимчасово окупованих територіях #НазавждиУкраїна.

"До флешмобу може долучитися кожен охочий", – наголошують організатори.

Німецький дизайнер Френк Пітер Вайлд також взяв участь у флешмобі

Нагадаємо, рух громадянського спротиву "Жовта стрічка" виник навесні 2022 року в Херсоні майже одразу після захоплення міста росіянами.

Він швидко поширився на інші окуповані території – Бердянськ, Енергодар, Нову Каховку, Луганщину, Донеччину, Крим тощо.

Активісти руху "Жовта стрічка" вивішували на вулицях міст проукраїнські плакати та графіті, а на парканах, деревах і навіть будівлях окупаційних адміністрацій – пов'язували жовту стрічку як символ опору російській окупації.