На підтримку руху опору в окупації: українці запустили флешмоб #ЖовтаСтрічка. ФОТО

У День Гідності та Свободи українці запустили флешмоб #ЖовтаСтрічка на підтримку опору українців на тимчасово окупованих Росією територіях.
Фото з жовтою стрічкою 21 листопада поширюють дипломати, артисти, спортсмени, полярники та звичайні користувачі соцмереж.
Для участі потрібно пов’язати жовту стрічку або скористатись Іnstagram-маскою, зробити фото або відео та викласти у соцмережі з хештегами #ЖовтаСтрічка, #YellowRibbon.
Флешмоб уже підтримали у Представництві України при Європейському Союзі в Брюсселі.
"У День гідності та свободи ми пов’язуємо жовту стрічку біля кварталу Європарламенту в центрі Брюсселя на підтримку незламних українців. Україна переможе!" – сказав представник України при ЄС Всеволод Ченцов.
|Флешмоб #ЖовтаСтрічка уже підтримали у Представництві України при Європейському Союзі
Також жовту стрічку сьогодні прикріпили собі на одяг працівники української дослідницької станції "Академік Вернадський" в Антарктиді.
"У такий спосіб ми хочемо подякувати всім, хто на захоплених росією територіях чинить відчайдушний опір і показує, що це наша земля, це Україна!
Ви – справжні герої! Пишаємося вами і хочемо, щоб ви відчували нашу підтримку з Антарктиди", – написали полярники в Instagram.
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|Жовту стрічку також прикріпили собі на одяг українські полярники станції "Академік Вернадський"
Гравці футбольного клубу "Динамо" вийшли з жовтими стрічками на матч із рівненським клубом "Верес".
Також флешмоб підтримали футболісти ФК "Шахтар": Андрій Пятов, Микола Матвієнко, Олексій Шевченко, Тарас Степаненко та Анатолій Трубін.
|Гравці футбольного клубу "Динамо" вийшли з жовтими стрічками на матч
Також флешмоб #ЖовтаСтрічка підтримали музиканти Святослав Вакарчук, Джамала, Тіна Кароль, Lida Lee, Павло Зібров; гурти "ДахаБраха", "Антитіла", "Друга ріка"; телеведучі Андрій Бєдняков і Тимур Мірошниченко з дружиною Інною.
Ще у флешмобі взяли участь співак, військовослужбовець та очільник "Культурного десанту" Коля Сєрга, німецький дизайнер Френк Пітер Вайлд та інші.
Флешмоб організували комунікаційна агенція Gres Todorchuk та рух громадянського спротиву "Жовта стрічка" в межах проєкту підтримки українців на тимчасово окупованих територіях #НазавждиУкраїна.
"До флешмобу може долучитися кожен охочий", – наголошують організатори.
|Німецький дизайнер Френк Пітер Вайлд також взяв участь у флешмобі
Нагадаємо, рух громадянського спротиву "Жовта стрічка" виник навесні 2022 року в Херсоні майже одразу після захоплення міста росіянами.
Він швидко поширився на інші окуповані території – Бердянськ, Енергодар, Нову Каховку, Луганщину, Донеччину, Крим тощо.
Активісти руху "Жовта стрічка" вивішували на вулицях міст проукраїнські плакати та графіті, а на парканах, деревах і навіть будівлях окупаційних адміністрацій – пов'язували жовту стрічку як символ опору російській окупації.
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