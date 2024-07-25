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Це просто космос! NASA показало 25 дивовижних знімків на честь "ювілею" телескопа Чандри

Олена Барсукова — 25 липня, 18:15
Це просто космос! NASA показало 25 дивовижних знімків на честь ювілею телескопа Чандри
NASA

Рентгенівський космічний телескоп "Чандра" відзначає 25-ту річницю роботи у космосі.

На честь цього ювілею NASA опублікувало 25 нових космічних фотографій, які зробив апарат, пише Popular Science.

Рентгенівський космічний телескоп "Чандра" розпочав свою подорож 23 липня 1999 року. Орбітальний телескоп, названий на честь астрофізика Субрахманяна Чандрасехара, доставили на борту шатла "Колумбія".

"23 липня 1999 року шатл "Колумбія" здійснив свій 26-й політ у космос, щоб доставити найважчий вантаж – рентгенівську обсерваторію "Чандра".

Екіпаж STS-93 складався з командира Ейлін Коллінз, першої жінки, яка керувала космічним кораблем, пілота Джеффрі шбі, а також спеціалістів Французького космічного агентства (CNES) Кетрін Коулман, Стівена Хоулі та Мішеля Тоньїні. У перший день місії вони розгорнули найпотужніший рентгенівський телескоп", – пригадали у NASA.

ВІДЕО ДНЯ

Хоч спочатку планувалося, що "Чандра" працюватиме лише 5 років, телескоп провів у космосі 25 років. Передаючи корисні наукові дані, він став важливим джерелом для астрономічних досліджень. І ось кілька його робіт!

Фото Юпітера
Юпітер
Усі фото: NASA/CXC/SAO

"На цьому композиційному зображенні Юпітера п'ята планета від Сонця знаходиться на тлі чорноти космосу, оточена неоновими фіолетовими плямами. Тут Юпітер представлений у надзвичайно чіткому фокусі", – кажуть у космічному агентстві.

Крабоподібна туманність
Крабоподібна туманність
Фото космосу
Стовпи творіння (Pillars of Creation)
Фото зірок
Молоді зорі
Надмасивна чорна діра в центрі галактики Центавр А
Надмасивна чорна діра в центрі галактики Центавр А
Галактики
Спіральна галактика NGC 6872
Large Magellanic Cloud
Кластер зірок у галактиці LMC
Галактична туманність
Галактична туманність NGC 6334
Телескоп Чандра
Взаємодія пульсара і туманності
Космічні Скелі в туманності Каріна
"Космічні Скелі" в туманності Каріна
Планетарна туманність HB 5
Планетарна туманність HB 5
Новоутворені зорі в туманності Оріона
Новоутворені зорі в туманності Оріона
Пара галактик The Eyes
Пара галактик The Eyes
Область навколо Стрільця С
Область навколо Стрільця С
Галактика NGC 7469
Галактика NGC 7469
Наднова SN 1987A, схожа на цукерку
Наднова SN 1987A, схожа на цукерку
Галактика M86
Галактика M86
Ця галактика Аrp 220 є наслідком зіткнення двох галактик розміром з наш Чумацький Шлях
Ця галактика Аrp 220 є наслідком зіткнення двох галактик розміром з наш Чумацький Шлях
Масивна зірка WR 124
Масивна зірка WR 124
Залишок наднової, в ядрі якої є яскрава туманність
Залишок наднової, в ядрі якої є яскрава туманність
Наднова Кассіопея А
Наднова Кассіопея А
Скупчення MACS J0035, оточене туманною фіолетовою хмарою гарячого газу
Скупчення MACS J0035, оточене туманною фіолетовою хмарою гарячого газу
Зоряне скупчення NGC 3532
Зоряне скупчення NGC 3532
Скупчення галактик Abell 2125
Скупчення галактик Abell 2125
Надмасивна чорна діра в серці спіральної галактики NGC 1365
Надмасивна чорна діра в серці спіральної галактики NGC 1365
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