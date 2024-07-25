Це просто космос! NASA показало 25 дивовижних знімків на честь "ювілею" телескопа Чандри
Рентгенівський космічний телескоп "Чандра" відзначає 25-ту річницю роботи у космосі.
На честь цього ювілею NASA опублікувало 25 нових космічних фотографій, які зробив апарат, пише Popular Science.
Рентгенівський космічний телескоп "Чандра" розпочав свою подорож 23 липня 1999 року. Орбітальний телескоп, названий на честь астрофізика Субрахманяна Чандрасехара, доставили на борту шатла "Колумбія".
"23 липня 1999 року шатл "Колумбія" здійснив свій 26-й політ у космос, щоб доставити найважчий вантаж – рентгенівську обсерваторію "Чандра".
Екіпаж STS-93 складався з командира Ейлін Коллінз, першої жінки, яка керувала космічним кораблем, пілота Джеффрі шбі, а також спеціалістів Французького космічного агентства (CNES) Кетрін Коулман, Стівена Хоулі та Мішеля Тоньїні. У перший день місії вони розгорнули найпотужніший рентгенівський телескоп", – пригадали у NASA.
Хоч спочатку планувалося, що "Чандра" працюватиме лише 5 років, телескоп провів у космосі 25 років. Передаючи корисні наукові дані, він став важливим джерелом для астрономічних досліджень. І ось кілька його робіт!
"На цьому композиційному зображенні Юпітера п'ята планета від Сонця знаходиться на тлі чорноти космосу, оточена неоновими фіолетовими плямами. Тут Юпітер представлений у надзвичайно чіткому фокусі", – кажуть у космічному агентстві.