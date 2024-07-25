Це просто космос! NASA показало 25 дивовижних знімків на честь "ювілею" телескопа Чандри

Рентгенівський космічний телескоп "Чандра" відзначає 25-ту річницю роботи у космосі.

На честь цього ювілею NASA опублікувало 25 нових космічних фотографій, які зробив апарат, пише Popular Science.

Рентгенівський космічний телескоп "Чандра" розпочав свою подорож 23 липня 1999 року. Орбітальний телескоп, названий на честь астрофізика Субрахманяна Чандрасехара, доставили на борту шатла "Колумбія".

"23 липня 1999 року шатл "Колумбія" здійснив свій 26-й політ у космос, щоб доставити найважчий вантаж – рентгенівську обсерваторію "Чандра".

Екіпаж STS-93 складався з командира Ейлін Коллінз, першої жінки, яка керувала космічним кораблем, пілота Джеффрі шбі, а також спеціалістів Французького космічного агентства (CNES) Кетрін Коулман, Стівена Хоулі та Мішеля Тоньїні. У перший день місії вони розгорнули найпотужніший рентгенівський телескоп", – пригадали у NASA.

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Хоч спочатку планувалося, що "Чандра" працюватиме лише 5 років, телескоп провів у космосі 25 років. Передаючи корисні наукові дані, він став важливим джерелом для астрономічних досліджень. І ось кілька його робіт!

Юпітер Усі фото: NASA/CXC/SAO

"На цьому композиційному зображенні Юпітера п'ята планета від Сонця знаходиться на тлі чорноти космосу, оточена неоновими фіолетовими плямами. Тут Юпітер представлений у надзвичайно чіткому фокусі", – кажуть у космічному агентстві.

Крабоподібна туманність

Стовпи творіння (Pillars of Creation)

Молоді зорі

Надмасивна чорна діра в центрі галактики Центавр А

Спіральна галактика NGC 6872

Кластер зірок у галактиці LMC

Галактична туманність NGC 6334

Взаємодія пульсара і туманності

"Космічні Скелі" в туманності Каріна

Планетарна туманність HB 5

Новоутворені зорі в туманності Оріона

Пара галактик The Eyes

Область навколо Стрільця С

Галактика NGC 7469

Наднова SN 1987A, схожа на цукерку

Галактика M86

Ця галактика Аrp 220 є наслідком зіткнення двох галактик розміром з наш Чумацький Шлях

Масивна зірка WR 124

Залишок наднової, в ядрі якої є яскрава туманність

Наднова Кассіопея А

Скупчення MACS J0035, оточене туманною фіолетовою хмарою гарячого газу

Зоряне скупчення NGC 3532

Скупчення галактик Abell 2125