Президент підписав закон про державну політику у сфері нацпам’яті: що він передбачає

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про засади державної політики національної памʼяті Українського народу".

Про це повідомили у Верховній Раді.

Закон вводить у правове поле терміни "національна пам’ять", "історична антиукраїнська пропаганда", "злочини проти українського народу" та "місце пам’яті українського народу" тощо.

Також закріплюється визначення терміну "рашизм" – новий різновид тоталітарної ідеології та практик, які лежать в основі режиму, сформованого у державі-агресорці та ґрунтуються на традиціях російського шовінізму й імперіалізму, практиках комуністичного режиму СРСР та націонал-соціалізму (нацизму).

Документ передбачає ухвалення Урядом Державної стратегії збереження національної пам’яті, інтеграцію цієї політики в освіту, культуру, роботу музеїв та органів влади. Крім того, окреслює основні принципи, завдання та напрями державної політики у цій сфері.

Захист пам’яті, української мови та культурної спадщини закріплено як складову національної безпеки.

Документ також визначає правовий статус Українського інституту національної пам’яті як центрального органу виконавчої влади.

Окремим положенням визнано державними нагородами України відзнаки, запроваджені УНР та УГВР, які вручали борцям за незалежність у ХХ столітті.

Закон також передбачає очищення публічного простору від символів російської та радянської імперської політики та визначає механізми, які не дозволять місцевим органам влади саботувати цей процес.