"Синьо-чорна чи біло-золота": чоловіка, відомого через вірусне фото сукні, судять за домашнє насилля

Подружжя навіть запросили на одну з найбільш популярних вечірніх програм у США – "Шоу Еллен Дедженерес".

38-річний шотландець Кір Джонстон, який став відомим завдяки суперечці у мережі щодо кольору сукні, визнав себе винним у нападі на дружину. Його звинувачують у серії домашнього насилля.

Про зізнання чоловіка у Верховному суді Шотландії повідомляють The Guardian та The Telegraph. Кейр перебуватиме під вартою до 6 червня. Очікується, що наступного місяця суд винесе вирок у справі.

У ході засідання стало відомо, що Кір напав на дружину Грейс у ході суперечки, яка виникла між подружжям після того, як жінка всупереч забороні чоловіка відвідала співбесіду на материку.

У день нападу чоловік випивав у пабі та надіслав Грейс кілька повідомлень.

"Ти маєш підтримувати мене, але не робиш цього", – йшлося в одному із них.

Після повернення дружини додому Кір сказав, що покине її, і пішов геть з будинку. Грейс вибігла з помешкання, аби зупинити чоловіка, але той повалив її на землю.

"Він поставив обидва коліна на її руки, тому вона не могла рухатися. Потім почав душити обома руками. Вона кричала, бо боялася за своє життя, і вважала, що Джонстон збирався її вбити", – описав у суді деталі інциденту прокурор Кріс Макінтош.

Жінка сприйняла загрозу своєму життю серйозно, оскільки на острові, де проживає подружжя, немає постійної поліції.

"Ви неодноразово душили її, завдавали їй тілесних ушкоджень і наражали її життя на небезпеку за обставин, які, мабуть, були для неї абсолютно жахливими", – сказала суддя Драммонд у залі засідання.

Пара Кіра та Грейс Джонсон отримала популярність у 2015 році після того, як опублікувала в мережі зображення сукні, яку матір жінки збиралася одягнути на церемонію їхнього одруження.

Фото стало відомим і спричинило численні суперечки щодо кольору сукні. Користувачі мережі не могли дійти згоди: вона синьо-чорна чи біло-золота. Фото назвали "Сукня, яка зламала інтернет".

До обговорення дилеми долучилися і світові знаменитості, як-от Кім Кардашьян та Джастін Бібер. Подружжя Джонстонів тоді запросили на одну з найбільш популярних вечірніх програм у США – "Шоу Еллен Дедженерес".

Користувачі мережі з усього світу поділилися на прихильників того, що сукня чорно-синя, і того, що вона має біло-золотий колір. BuzzFeed

Кіру та Грейс навіть подарували 10 тисяч доларів і романтичну поїздку на острів у Карибському морі.

Пізніше прессекретар виробника сукні поклав край запеклим суперечкам, заявивши, що вона мала синьо-чорний колір.

Жахлива іронія цієї історії полягає у тому, що вірусне зображення сукні використовували для кампанії з підвищення обізнаності про домашнє насильство щодо жінок в Африці. Гаслом заходу стало питання: "Чому так важко бачити чорне і синє?".

Нагадуємо, Міністерство соціальної політики створило інформаційну панель "гарячих ліній" центрів надання допомоги постраждалим від домашнього насильства.