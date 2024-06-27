Торти, тварин і навіть кров: в УЗ розповіли, які заборонені речі намагаються перевезти поїздами

Працівники "Укрзалізниці" регулярно запобігають спробам нелегального перевезення пасажирськими поїздами заборонених предметів і речовин – як у багажі, так і як через провідників.

Зокрема, одна з приватних лабораторій намагалася зекономити на логістиці і спробувала перевезти кров для аналізів за допомогою поїздів "Укрзалізниці", розповіли у компанії.

Там зазначили, що випадок спроби транспортувати біологічні матеріали не поодинокий – схожі ситуації траплялися і раніше. Залізничники припускають, що приватні лабораторії йдуть на цей крок задля економії на перевезеннях.

"Не варто й говорити, що результати аналізів, які доставляються без контролю температурного режиму, можуть викликати чимало сумнівів, але навряд чи лабораторії чесно повідомляють клієнтам, як саме намагаються організувати свою логістику", – йдеться в повідомленні.

В Укрзалізниці стверджують, що з розумінням ставляться до пасажирів, які під час критичного паралізування логістики в країні намагалися передати речі чи не єдиним можливим способом – поїздами.

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"Цуценята та кошенята, весільні торти та весільні сукні, тепловізори та дрони, документи, квіти, ліки та навіть… кров, взята на аналізи, – чого тільки не намагаються передавати поїздами "Укрзалізниці".

Компанія виручила мільйони українців на початку повномасштабного вторгнення, коли була паралізована традиційна логістика, перевозячи чимало критичних відправлень, зокрема пасажирськими поїздами", – кажуть в УЗ.

Однак тепер, після відновлення сполучень, залізничники ретельніше слідкуватимуть за дотриманням правил.

"Вкотре звертаємось до всіх пасажирів і особливо до компаній, які намагаються на базі пасажирських вагонів збудувати свою логістичну мережу, – категорично цього не робити. Особливо в поточну погоду, коли немає можливості гарантувати температурний режим", – заявили там.

Водночас, якщо речі не підлягають перевезенню пасажирськими поїздами, в "Укрзалізниці" пропонують скористатися послугами партнерської програми Укрзалізниці та Укрпошти – "Залізна пошта".

Раніше в УЗ розповідали про перелік речей, які заборонено брати з собою у потяг в умовах воєнного стану.