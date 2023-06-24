Подорож з твариною: що варто знати про мандрівки потягом з чотирилапими

Навіть в умовах повномасштабні війни українці подорожують з домашніми улюбленцями. Для них розробили спеціальні правила.

"УП.Життя" запитала в Укрзалізниці про основні вимоги до подорожей з тваринами Україною та за кордон.

Подорожі з улюбленцями по території України

Так, щоб перевозити тварину у потязі, треба купити квиток. Його вартість – така сама, як і для багажу. Станом на 24 червня вона становить 32 грн.

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Проїзний документ для чотирилапого улюбленця можна придбати в касі або у застосунку. Однак собаки-поводирів можна перевозити безкоштовно.

"Особі з інвалідністю з порушеннями зору за документом, що посвідчує право на пільгу, дозволяється перевозити із собою у вагоні обов'язково в наморднику собаку-поводиря без додаткової оплати", – повідомили в Укрзалізниці.

Собаку-поводиря можна перевозити у вагонах усіх категорій. Він має знаходитись поруч з пасажиром, якого супроводжує, на короткому повідку (ланцюжку або ремінній прив'язці).

Також для поїздки треба взяти із собою ветеринарний паспорт тварини, де вказані щеплення.

Правила перевезення котів і собак

За правилами Укрзалізниці, з дрібними кімнатними тваринами (тобто котами, птахами, собаками малих та середніх порід) можна подорожувати у:

плацкарті;

купе;

сидячих вагонах 1 та 2 класу.

Чотирилапих та пернатих варто перевозити у клітці, контейнері або переносці, яка унеможливлює пошкодження чи забруднення вагона.

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"Перевезення дрібних кімнатних тварин, які не створюють загрозу оточуючим (собак малих порід, котів, птахів тощо), у вагонах більш високого класу типу СВ та "люкс" дозволяється за умови викупу всіх незайнятих місць", – додають в компанії.

Інфографіка від Укрзалізниці

Як перевозити великого пса

Для крупних собак, які мають від 45 см в холці, доведеться викупити купе. Їх дозволяється перевозити з намордником та повідком.

Ще одне обмеження – великих собак у купе може бути не більше двох.

Подорожі в регіональних потягах

В регіональних потягах можна їхати з великим псом, але доведеться стояти із ним в крайніх тамбурах першого чи останнього вагонів.

Менші тваринки у переносках розміщують:

на місцях для ручної поклажі;

на руках у пасажира;

під місцями для сидіння.

Пасажир забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час перевезення тварин, у разі порушення яких забезпечує їх усунення.

Перевезення тварин за кордон

Документи, необхідні для перевезення тварин за межі України:

ветеринарний паспорт міжнародного зразка;

міжнародний ветеринарний сертифікат про стан здоровʼя тварини, який видає ветеринар Держпродспоживслужби на держкордоні;

мікрочіп;

діючу вакцинацію від сказу,

актуальний результат серологічного тесту для визначення антитіл до збудника сказу.

До Польщі, Чехії, Словаччини, Молдови дрібних тварин можна перевозити в усіх поїздах без викупу місць.

А до Угорщини, Австрії, Румунії навіть маленьких песиків і котів треба перевозити у контейнері-переносці та купувати тварині окремий квиток.

Інфографіка від Укрзалізниці

Великі собаки перевозяться в наморднику на жорсткому повідку за умови викупу всіх місць у купе.

Деякі країни також потребують документа, що тварина не представляє племінної цінності, сертифіката відповідності контейнеру для тварини стандартам IATA, свідоцтво ВЕТ-1 та інші документи.