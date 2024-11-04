"Чека. Камертон Свободи": вийшов художній репортаж про полеглу бойову медикиню Ірину Цибух
Українські медійники опублікували художній репортаж про бойову медикиню добровольчого батальйону "Госпітальєри" Ірину Цибух ("Чеку"), яка загинула 29 травня 2024 року.
Меморіальний репортаж створила команда Характер.media, яка висвітлює досвід військових, спільно з Платформою пам’яті Меморіал.
Ірина Цибух з позивним "Чека" загинула під час виконання бойового завдання в Харківській області за два дні до свого 26-річчя.
До повномасштабної війни Ірина була журналісткою, медіатренеркою, амбасадоркою політики національної пам'яті й студенткою програми публічної політики та адміністрування в Київській школі економіки.
Меморіальний репортаж журналістки Альони Мартинюк про "Чеку" складається з 15 частин та розповідає історію Ірини через слова та спогади людей, які її любили: рідних, друзів, побратимів, знайомих, колег. Звучить і голос самої Ірини, який зберігся в її інтерв’ю та щоденниках.
"Цей репортаж є однією з найкомплексніших, найдетальніших робіт, які є зараз про життя Іри. Він розкриває її з різних сторін, в різних сферах її життя і компетенціях.
В цьому тексті Іра дуже справжня – дуже цілісна і правдива. Репортаж створений у поєднанні з цитатами Іри, її голосом з подкастів. Це дає можливість глибокого занурення в її постать, життєвий шлях і цінності (...)", – каже брат Ірини Юрій Цибух.
У проєкті розповідають про життя Ірини від дитинства та юності до служби в добровольчому батальйоні "Госпітальєри", перших ротацій, боротьби, втрат і загибелі. Натхненням для цього репортажу став заповіт Ірини, який вона залишила.
"Проєкт виник на платформі "Характер", тому що життя Ірини – про вибір, характер і внутрішню силу. Це історія про сміливість – коли людина боїться, проте в неї є щось більше за страх, щось важливіше. Історія Іри символізує відвагу наших військових, ветеранів та бойових медиків, які захищали та захищають Україну", – розповідає авторка репортажу Альона Мартинюк.
Репортаж доступний на платформі "Характера" українською та англійською мовами.