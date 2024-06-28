Зеленський посмертно нагородив парамедикиню Ірину Цибух орденом "За мужність"

Президент Володимир Зеленський посмертно нагородив орденом "За мужність" ІІІ ступеня парамедикиню медичного батальйону "Госпітальєри" Ірину Цибух.

Про це свідчить указ на сайті Офісу президента.

Бойову медикиню відзначили "за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов’язку".

Ірина Цибух приєдналася до "Госпітальєрів" у 2015-му році – їздила на Донеччину та Луганщину. Але згодом повернулася до цивільного життя та працювала в команді "Суспільного".

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На початку повномасштабного вторгнення вона знову долучилася до медичного добробату. Була на ротаціях…

У листопаді 2023 року "Чека" здобула відзнаку Президента України – орден "За заслуги" III ступеня, а в березні 2024 року стала лауреаткою премії "УП 100. Сила жінок".

За шість днів до загибелі останньому пості у X Ірина писала: "У мене скоро ДН і я пишаюсь, що дожила до 26". Але до свого 26-річчя "госпітальєрка" не дожила два дні – 29 травня вона загинула під час ротації на Харківщині.

Раніше відзнакою Президента України "За оборону України" посмертно нагородили пресофіцерку ДСНС України на Дніпропетровщині Євгенію Дудку.