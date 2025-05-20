Що таке правда та як вирішити етичні дилеми під час війни: дискусія фіналістів Премії імені Ґонґадзе

19 травня відбулася публічна бесіда "У фокусі правди", участь у якій взяли троє фіналістів Премії імені Георгія Ґонґадзе 2025 року – фотограф Іван Любиш-Кірдеєм, редакторка та співзасновниця The Kyiv Independent Ольга Руденко та журналіст-розслідувач Михайло Ткач.

Під час зустрічі учасники дискутували про те, що таке правда, журналістська етика і як мають працювати медіа під час війни.

Що таке правда?

Перший блок запитань до фіналістів стосувався того, що для них означає правда та що є важливим у професії й житті. Йшлося про принципи, які залишаються актуальними попри роки – справедливість, національну ідентичність, прозорість виборів.

На думку Михайла Ткача, ключові інституційні механізми в Україні досі не працюють. У цьому контексті журналістика залишається чи не єдиною сферою, яка продовжує виконувати свою функцію навіть в умовах обмежень.

"Мені здається, що і досі ті люди, які потрапляють до влади, на жаль, не усвідомлюють важливості роботи журналістів, ніколи не дякують, демонструють здебільшого неповагу", – зауважив він.

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Ольга Руденко поділилася особистою історією щодо цінностей.

"Я прийшла до цього розуміння в останні кілька років, тому що, як усі ми, була у певній подорожі щодо розуміння світу і себе.

Для мене, так виявилося, дуже велике значення має справедливість і досягнення справедливості. Відповідно ця робота, місія журналістики, дуже співзвучна з цим. Для мене журналістика – це ідеальний баланс індивідуального і колективного", – розповіла редакторка.

"Для мене журналістика – це ідеальний баланс індивідуального і колективного”, – Ольга Руденко Медіацентр Україна

Фотограф, оператор та воєнний кореспондент Reuters Іван Любиш-Кірдей сказав, що для нього основні принципи журналістики – показувати те, що відбувається. Наприклад, зараз Іван записує відео з ветеранами на телефон.

"Я старався відзняти і на вечір підготувати історію, показати лікарям або пацієнтам. У мене залишилося у серці, що інформація має подаватися вчасно, вона має бути правдивою – не монтувати, не домальовувати щось. Як для оператора мені важливо, щоб люди були свідками того, що відбувається", – додав він.

Етика та людські трагедії

Фіналісти Премії також розмірковували над тим, що таке журналістська етика і про кореляцію людина – журналіст.

На думку Ольги Руденко, важливо, щоб редакція мала правила, які будуть зрозумілими і діятимуть для всіх.

"Мають бути основні засади, які всі розуміють у тій групі, з якою ви працюєте у редакції чи маленькій команді, бо ви так домовилися. Щоб не було ніякої недомовленості і гнучкості правил, коли комусь щось можна, а іншому – ні.

Добре, коли ми ці правила також комунікуємо і читачам, щоб наша аудиторія мала досить конкретне уявлення, якими правилами керується ця людина в роботі", – підсумувала вона.

"Трагедію людини можна показати по-різному" Медіацентр Україна

Про журналістську етику з точки зору оператора розмірковував також Іван Любиш-Кірдей. Він зазначив, що під час нещодавнього масованого обстрілу Києва багато колег показували постраждалих крупним планом.

"У цьому ключі я завжди стараюся ставити собі питання: а чи хотів би я, щоб мене чи моїх родичів так показували? Думаю, що етика журналістики у цьому і полягає — не показувати понівечені обличчя, тіла, страшні похорони. Трагедію людини можна показати по-різному", – наголосив фотограф.

Вже 21 травня о 19 годині відбудеться церемонія вручення Премії імені Георгія Ґонґадзе. Її транслюватимуть на Facebook-сторінці Премії та інформаційних партнерів, на YouTube-каналі Премії або Суспільне.Культура.