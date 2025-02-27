Премія Ґонґадзе оголосила членів Капітули, яка обиратиме лауреата 2025 року

Премія імені Георгія Ґонґадзе оголосила список членів Капітули на 2025 рік. Вони висуватимуть кандидатів і за спеціальною процедурою голосування оберуть цьогорічного лауреата.

Про це "УП. Життя" повідомили організатори Премії Ґонґадзе.

Так, членами Капітули у 2025 році стали:

журналістка, громадська діячка, дружина Георгія Ґонґадзе Мирослава Ґонґадзе ;

; філософ, головний редактор UkraineWorld, президент Українського ПЕН Володимир Єрмоленко ;

; головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва ;

; журналістка, громадська діячка, представниця kmbs Діана Дуцик ;

; підприємець, засновник волонтерського центру допомоги Україні в Австрії, представник Спільноти меценатів Премії Томас Бруннер ;

; медіаменеджерка, журналістка, лауреатка Премії 2024 року Тетяна Трощинська ;

; правозахисник, журналіст, громадський діяч, офіцер ЗСУ Максим Буткевич ;

; журналіст, громадський діяч, директор Інституту фронтиру Євген Глібовицький ;

; директор Національного демократичного інституту (НДІ) в Україні Марчін Валецький.

Як обирають членів Капітули

Капітула Премії імені Георгія Ґонґадзе складається з дев’яти осіб. До її складу завжди входять представники співзасновників Премії, а саме:

РЕКЛАМА:

представник сім’ї Георгія Ґонґадзе;

президент Українського ПЕН;

представники "Української правда";

члени Асоціації випускників Києво-Могилянської Бізнес-Школи;

лауреат Премії попереднього року.

"Шестеро постійних представників Капітули запрошують ще трьох додаткових членів, яких обирають серед українських медіаекспертів, медіаменеджерів, моральних авторитетів та провідних інтелектуалів.

Запрошені члени Капітули можуть входити до її складу не більше ніж три роки", – повідомили організатори премії.

Раніше ми розповідали про те, як в Одесі пройшла перша регіональна конференція "Медіадень Премії Ґонґадзе", що зібрала журналістів, медіаекспертів та культурних діячів для обговорення актуального і наболілого у медіа.



