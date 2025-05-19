Про що говорили на конференції "Повернення. Шлях до ментального відновлення"

У Києві відбулася перша щорічна науково-практична конференція "Повернення. Шлях до ментального відновлення". Конференція пройшла в межах загальнонаціонального проєкту ПОВЕРНЕННЯ, заснованого Віктором та Оленою Пінчуками задля підтримки Сил безпеки й оборони України. Цей проект спрямований на підтримку ментального здоров’я військових, ветеранів і членів їхніх родин, які зазнали психологічних травм унаслідок російської агресії проти України.

Перший захід зібрав понад 200 учасників. Серед них — представники цивільних і військових закладів охорони здоров’я, які опікуються ментальним добробутом військових, ветеранів та їхніх родин. Участь також взяли представники професійних асоціацій, громадських організацій, гості з США, Канади й Ізраїлю, а також військові, ветерани та представники української влади — Офісу Президента України, Міністерства у справах ветеранів, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ.

Серед спікерів — Олена Зеленська, Перша леді України; Віктор Пінчук, бізнесмен і філантроп, засновник проєктів RECOVERY та "ПОВЕРНЕННЯ"; Ірина Верещук, заступниця керівника Офісу Президента України; Оксана Збітнєва, керівниця Координаційного центру з психічного здоров’я при Кабінеті Міністрів України; Ірина Микичак, радниця прем’єр-міністра України; Роман Кечур, к. м. н., психіатр, психотерапевт, психоаналітик, завідувач кафедри психології та психотерапії Факультету наук про здоров’я УКУ; Андрій Карачевський, старший офіцер відділу розробки та впровадження Управління психологічного забезпечення МОУ; Ксенія Возніцина, директорка Центру психічного здоров’я та реабілітації ветеранів "Лісова поляна" МОЗ України.

Про міжнародний досвід говорили, зокрема, Скотт Мілліган, член Королівського коледжу лікарів і хірургів Канади, та Ігор Мішунін, міжнародний експерт і завідувач напряму навчальних програм Ізраїльської коаліції по роботі з травмою, Ізраїль. Загалом понад 40 фахівців у сфері психічного здоров’я ділилися практичними надбаннями у форматах доповідей, інтерактивних лекцій, майстеркласів та дискусійних панелей.

Засновник проєкту ПОВЕРНЕННЯ, бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук, у своїй вітальній промові до психологів — учасників конференції зазначив: "Що стосується навчання в цьому проєкті ПОВЕРНЕННЯ — повністю розраховуйте на нас як на партнерів. Ми будемо запрошувати найкращих спеціалістів у світі, щоб вони ділилися своїм досвідом із вами. Ми будем всіх заохочувати, це дуже важливо на етапі становлення. Я розумію, що пізніше ви будете найкращими у світі фахівцями, але вже зараз розраховуйте на те, що всі найкращі будуть залучені в цей проєкт".

Перша леді України Олена Зеленська не приховувала своєї радості від такої важливої ініціативи: "Сьогодні створюємо саме шлях, можливість отримати допомогу. Іти ним чи ні, кожна людина вирішує сама. Але цей шлях має бути доступним, простим, зі зрозумілою навігацією. Ще один такий шлях до ментального здоров’я, впевнена, прокладе і проєкт ПОВЕРНЕННЯ".

Заступниця голови офісу президента України Ірина Верещук розповіла: " Ми створили фундамент для сталої та сильної системи підтримки ментального здоров’я військових і ветеранів. Але нам треба більше. Потрібна синергія державних, громадських і приватних ініціатив. Проєкт ПОВЕРНЕННЯ — саме про таке державно-приватне партнерство. Зараз такий час, коли реально працює лише те, що є масштабне й системне. Тому я завжди радію і вдячна, коли бачу проєкти, де люди щоденно, методично та затято працюють на досягнення довгострокових, масштабних, а головне — реалістичних цілей".

Проєкт ПОВЕРНЕННЯ передбачає створення всеукраїнської мережі центрів ментального здоров’я, які надаватимуть безоплатні амбулаторні послуги на базі державних медичних закладів. Напередодні у Дніпрі вже відкрився перший центр проєкту. На першому етапі планується відкриття щонайменше 25 центрів у різних регіонах України, де безоплатну допомогу зможуть отримувати понад 105 тисяч військових, ветеранів і членів їхніх родин.

Крім того, проєкт активно впроваджує освітні програми світового рівня для фахівців у сфері ментального здоров’я. У 2025 році заплановано проведення понад 90 освітніх заходів — лекцій, практичних тренінгів і стажувань за участю українських та міжнародних експертів — з метою підвищення професійної компетентності та особистісного розвитку спеціалістів.

Ганна Каппес, клінічна психологиня, психотерапевтка дніпровського центру всеукраїнської мережі ПОВЕРНЕННЯ , поділилася: "Постійне навчання — це не просто потреба часу, а наш внутрішній ресурс зростання. Саме воно відкриває доступ до нових знань, надихає діяти впевненіше та глибше розуміти себе й інших. Конференція ПОВЕРНЕННЯ дарує спільноту однодумців, завдяки якій ми маємо опору і впевненість, що ми рухаємось у вірному напрямку".

Головна мета ПОВЕРНЕННЯ — створення ефективної, довготривалої та чутливої до досвіду війни системи підтримки, яка дозволить військовим, ветеранам і їхнім родинам отримувати кваліфіковану психологічну допомогу й належне ментальне відновлення.