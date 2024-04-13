Що треба знати про освітні документи в "Дії": відповіді на поширені питання

У застосунку відображаються тільки ті документи, дані про які є в Реєстрі документів про освіту ЄДЕБО.

22 березня 2024 року в застосунку "Дія" став доступним новий сервіс – єДокумент. Однак після останнього оновлення не всі користувачі змогли отримати свої освітні документи або ж мали інші складнощі.

Тому Міністерство освіти і науки спільно з Мінцифри та держпрідприємством "Інфоресурс" підготували роз’яснення щодо сервісу єДокумент у застосунку "Дія".

Фахівці звертають увагу на те, що в "Дії" не відображаються:

документи про наукові ступені доктора наук, кандидата наук та про вчені звання професора, доцента, старшого дослідника;

інформація про випускників військових закладів вищої (фахової передвищої) освіти та військових навчальних підрозділів закладів вищої (фахової передвищої) освіти;

інформація щодо дипломів про перепідготовку, які видані до 01.01.2016 року.

Як освітній документ отримати в "Дії"?

Диплом, свідоцтво чи атестат "підтягнеться" у застосунок автоматично. Проте відображатимуться виключно ті документи, інформація про які є в Реєстрі документів про освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

Які документи про освіту можна додати в "Дії"?

У випадку наявності в Реєстрі документів про освіту ЄДЕБО в застосунку відображатимуться:

Дипломи:

із 2000 року: кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра;

із 2021 року: фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра;

із 2022 року: доктора філософії/доктора мистецтва.

Атестат про повну загальну середню освіту (із 2000 до 2019 року).

Свідоцтва:

із 2000 року: про базову середню освіту;

із 2019 року: про повну загальну середню освіту;

із 2000 року: про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Що робити, якщо не можу знайти документи про освіту?

Якщо у вас є кілька документів, один із них відображатиметься першим і матиме іконку з цифрою (стек), яка інформує про їх загальну кількість. Щоб переглянути решту документів, слід натиснути на стек.

Що робити, якщо документи не відображається у застосунку?

Якщо диплом, свідоцтво чи атестат є в Реєстрі, але не "підтягується" в "Дію", варто звернутися до закладу освіти, що видав документ, для перевірки даних.

Чому в документах про освіту інформація відображається неповно/некоректно?

Обсяг інформації, що міститься в документі про освіту, відповідає формі документа, яка діяла на момент його видачі. Якщо вважаєте, що дані в єДокументі неповні чи неправильні, слід звернутися до закладу освіти, що видав документ.

Чи відображатимуться в "Дії" додатки до дипломів?

Наразі ні, проте їх планують додати згодом.

Чи відобразиться в застосунку диплом, виданий за кордоном?

Документ про освіту, отриманий за кордоном не відобразиться в "Дії". Зазначають, що в майбутньому доступним буде свідоцтво про визнання іноземних документів про освіту.

Що робити, коли відображається чужий документ?

У такому випадку слід видалити з ЄДБЕО неправильні дані, за якими документ "підтягнувся" у ваш застосунок. Для цього:

✅ Створіть лист до [email protected] із темою "Чужі документи про освіту в ЄДЕБО".

✅ До листа додайте у форматі jpg або pdf (не архівом) скан-копії ваших документів:

паспорта (1-4 сторінки паспорта-книжечки зразка 1994 року або обидві сторони ІD-паспорта);

РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків, раніше – індивідуальний податковий номер);

свідоцтва про шлюб/зміну ПІБ (якщо документи були видані на інше ПІБ);

документів про освіту (сторону з текстом, додаток не потрібно).

✅ На скан-копії документів потрібно накласти КЕП (файловий/апаратний ключ або Дія.Підпис).

✅ Надішліть лист та очікуйте на зворотний зв'язок.







Чи відображатиметься документ про освіту закладу, що знаходиться на тимчасово окупованій території?

У "Дії" відображаються документи тих закладів освіти, які мають доступ до ЄДЕБО. nenetus/DepositPhotos

У застосунку можна побачити виключно ті освітні документи, інформація про які міститься в Реєстрі. Якщо заклад освіти не був переміщений, а перебуває на тимчасово окупованій території і не має доступу до ЄДЕБО, то відсутня і можливість замовляти документи державного зразка. Відповідно, такі дипломи, атестати чи свідоцтва відображатись не будуть.

Актуальну інформацію щодо переліку закладів освіти та їх правонаступників можна переглянути у Реєстрі суб'єктів освітньої діяльності ЄДЕБО.

Якщо ж документ про освіту був виданий закладом, що знаходиться в районі введення бойових дій або ТОТ, та не підвантажився у застосунок, варто звернутися до переміщеного закладу або його правонаступника для перевірки даних.

Що робити, якщо втратив чи пошкодив документ?

Щоб замовити дублікат документа про освіту необхідно звернутись до закладу освіти, що видав документ, або до його правонаступника. За відсутності правонаступника ви можете звернутися до Міністерства освіти і науки України, що визначить заклад освіти, який здійснить замовлення та видачу дубліката документа.

Чи буде в "Дії" можливість перекласти освітній документ?

Якщо на момент видачі документ мав двомовну форму, тоді у Реєстрі інформація міститься українською та англійською (можна перевірити). Відповідно, ідентичні дані міститимуться в "Дії".

Як перевірити, чи внесені дані до ЄДЕБО?

Виписку з інформацією про документи про освіту та навчання особи можна отримати на сайтІ ЄДЕБО. GaudiLab/DepositPhotos

Отримати інформацію, чи внесені дані до Реєстру можна на сайті.

Для того, щоб отримати Виписку з інформацією про документи про освіту та навчання особи, слід:

перейти на портал та вибрати розділ "Інформація про фізичну особу, що міститься в ЄДЕБО";

подати електронний запит з накладеним КЕП (файловий/апаратний ключ або Дія.Підпис);

отримати виписку з інформацією, що міститься в ЄДЕБО, щодо фізичної особи.



Виписка можна отримати в тому випадку, якщо ваша картка фізичної особи була створена в ЄДЕБО раніше, до неї внесено РНОКПП. Також якщо у Виписці не відображено документ про освіту, але він є у Реєстрі, для його внесення зверніться до закладу освіти, який видав документ, з паспортом, РНОКПП та документом про освіту, у разі зміни ПІБ – надайте документ, що підтверджує це.

Якщо я змінив/ла прізвище, чи зможу отримати побачити свої про освіту в "Дії"?

Наразі такі документи не відображаються через те, що вони були видані на попередні дані. У "Дії" працюють над можливістю їх додавання в майбутньому.

Раніше ми писали, як укласти шлюб через "Дію".