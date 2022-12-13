Нові послуги у "Дії": як змінити місце реєстрації або скасувати статус ВПО?

У застосунок "Дія" додали дві автоматичні послуги для внутрішньо переміщених осіб.

Тепер переселенці можуть змінити місце реєстрації та скасувати статус ВПО онлайн, повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

"Обидві послуги автоматичні. Це означає, що процес відбувається без участі держслужбовця, а вам більше не потрібно чекати на його рішення. Працюємо з Мінсоцполітики, щоб ви отримували соціальні послуги швидко та якісно", – кажуть у Мінцифрі.

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За законом, переселенці мають одразу оновити адресу в довідці ВПО, якщо вони переїхали до іншого міста України, або взагалі скасувати статус ВПО, якщо вони повернулися додому.

Раніше, щоб отримати послуги для внутрішньо переміщених осіб, треба було йти до органів соціального захисту в тому населеному пункті, де ви тимчасово перебуваєте.

Зараз це можна зробити онлайн за кількох умов:

скористатися послугами можуть українці, які мають довідку ВПО в "Дії";

в "Дії"; також для зміни місця реєстрації ВПО необхідно фізично перебувати на місці тимчасового місця проживання, щоб підтвердити геолокацію.

Як змінити місце реєстрації ВПО?

✅ Відкрийте застосунок "Дія" і знайдіть свою довідку ВПО.

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✅ Натисніть на меню довідки.

✅ Виберіть опцію "Змінити адресу фактичного місця проживання" і натисніть "Почати".

✅ Вкажіть нову адресу та підтвердьте її за допомогою геолокації – це треба буде зробити один раз.

Як скасувати статус ВПО?

✅ У меню довідки оберіть "Скасувати статус ВПО" і натисніть "Почати".

✅ Протягом 15 хвилин вам надійде сповіщення з результатом і дані в "Дії" оновляться автоматично.

Раніше, на початку повномасштабного вторгнення, у "Дії" додали можливість отримати довідку ВПО та оформити виплати.

Цим сервісом скористалися понад 1.4 млн українців, кажуть у Мінцифрі.

Нагадаємо, в Україні створили універсальний довідник для допомоги переселенцям.