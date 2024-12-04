Тягали по полю вагітну самку кабана: проти агропрацівників на Тернопільщині відкрили справу

Працівники агропромислової компанії на полях у місті Збараж Тернопільської області жорстоко знущалися з диких кабанів, повідомила Асоціація зоозахисних організацій України – АЗОУ та URSA.

Винних вже ідентифікували як у компанії, так і працівники Нацполіції Тернопільщини.

Зоозахисники кажуть, що чоловіки ганялися за тваринами на комбайні та чавили їх, кидали в них палицями та камінням, різали ножами.

"Є інформація про ще одне не виставлене відео, на якому ці ж самі живодери прив'язали вагітну самку кабана до трактора за лапи, тягали по полю, з неї вилітали плоди її ненароджених кабанчиків. Коли відвʼязали, вона, скалічена, намагалась врятуватися, повзучи. Але чоловіків це не зупинило. Їй живцем відрубували лапи", – розповіли в URSA.

Дії цих працівників компанії "Контінентал Фармерз Груп" (раніше – "Мрія") не лише завдали болю тваринам та призвели до каліцтва, а й стали причиною загибелі.

РЕКЛАМА:

Зоозахисники зауважують, що зазначені дії кваліфікуються законодавством як жорстоке поводження з тваринами за ст. 299 ККУ (з особливими кваліфікуючими ознаками, які підвищують ступінь суспільної небезпечності злочину).

Чоловіки знущались з диких тварин в полі на Тернопільщині Скриншот з відео/Нацполіція

У компанії "Контінентал Фармерз Груп" повідомили, що ідентифікували винних у замордуванні тварини. З кабанів знущалися і їхні співробітники, і працівники зовнішніх підрядників. Наразі керівництво компанії стверджує, що відсторонило від роботи живодерів-співробітників на період офіційного розслідування.

Національна поліція Тернопільської області відкрила кримінальне провадження про незаконне полювання. Але згодом оновила інформацію та додала статтю про жорстке поводження з тваринами вчинені з особливою жорстокістю.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що події відбувалися в жовтні з інтервалом один тиждень.

Перший випадок, коли тварин сільськогосподарською технікою ганяють по полю, стався поблизу села Манюки Тернопільського району, а другий з побиттям тварини – між селами Мильне Залозецької громади та Іванчани Збаразької громади.

Поліціянти встановили кількох осіб, які знущалися з тварин. Наразі у кримінальному провадженні фігурують 3 працівників одного з агропідприємств, один із них причетний до вбивства кабана. Слідство триває.