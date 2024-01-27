Різала лезом і знімала на відео: на Одещині знайшли дитину, яка знущалася з собаки

У Подільському районі Одещини дівчина-підліток знущалася над псом: лезом наносила йому на ніс порізи. При цьому вона коментувала свої дії та фіксувала їх на мобільний телефон.
Відео знущання оприлюднила громадська організація URSA. Там наголосили, що з травм тварини помітно, що її малолітня господарка вчиняє подібне не вперше.
26 січня відео виявили правоохоронці, повідомляє ГУНП у Одеській області. Поліцейські встановили особу та місце перебування дитини.
З’ясувалося, що над власною твариною на той час 12-річна дівчина познущалася два роки тому у Подільському районі, де проживає й нині.
|Фото: Sonyachny/Depositphotos
Собака живий. Із дівчиною зараз працюють поліцейські.
Їй загрожує покарання за частиною 4 статті 299 Кримінального кодексу України. Санкція передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією тварини.
Нагадаємо, у Павлограді, що на Дніпропетровщині, неповнолітня дівчинка знущалася з домашніх тварин і знімала це на камеру. На її матір написали заяву до поліції та соціальної служби. Згодом військовий забрав тварин із сім’ї.
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