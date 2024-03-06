Провідник УЗ змусив жінок чекати на посадку, бо вважав, що чоловік має зайти у вагон першим

У Львові провідник "Укрзалізниці" відмовлявся розпочинати посадку жінок на поїзд, бо хотів впустити чоловіка до вагона першим.

Про цю ситуацію на своїй сторінці у Facebook розповіла військовослужбовиця і письменниця Ірина Бобик.

Подія сталася на поїзді Львів-Запоріжжя. В очікуванні на чоловіка провідник змусив пасажирок чекати на пероні.

Змінити свої "правила" працівника "Укрзалізниці" змусив лише статус військової.

"На мої спроби вирішити ситуацію мирно (я нагадала пану провіднику, що XXI століття надворі, і що жінки теж люди) пан провідник не реагував. Лише мої аргументи, що я чинна військовослужбовиця, подіяли, і він зрештою пропустив нас у вагон", – зазначила Ірина Бобик.

Вона назвала дії провідника проявом сексизму.

"Я, звісно, розумію, що ситуація не кінець світу. Але я за те воюю, щоб у тилу мене змушували себе відчути недолюдиною на догоду магічному мисленню і давнім забобонам?" – запитала військова.

Під дописом представники "Укрзалізниці" перепросили за свого провідника й запевнили, що у компанії "дотримуються принципу рівноправності пасажирів".

"Ми не забобонні й серйозно ставимося до даного випадку і зобов'язуємося ретельно розглянути цю ситуацію та вжити необхідних заходів", – йдеться у вибаченні.

У коментарі для "УП. Життя" пресслужба "Укрзалізниці" запевнила, що свої обіцянки компанія виконала.

"Провідника було відсторонено від роботи. З ним провели розбір ситуації та додаткові навчання щодо обслуговування пасажирів", – повідомили вони.

За українською традицією, до хати першим мав входити чоловік – це нібито мало принести удачу. Цей забобон знайшов своє втілення й у залізничників.

"Є провідники, котрі вважають, що першим до вагона має зайти чоловік. Не жінка, а щоб був перший чоловік. Тобто якщо на пероні стоять пасажири – чоловік і жінка, то першого просять зайти саме чоловіка. Тоді вважається, що поїздка буде вдалою і не буде ніяких нюансів в дорозі", – розповідав провідник Костянтин Федченко в інтерв’ю для НВ.

Нагадаємо, у тернопільському виші призупинили курс викладача, який поширював сексистські наративи.