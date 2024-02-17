Догани замало: студенти КНУ ім. Шевченка вимагають звільнення викладача через сексизм

Студенти Навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка вимагають звільнення викладача Микити Василенка, якого звинувачують у просуванні сексистських і проросійських наративів. В університеті йому винесли догану.



На своїх лекціях він казав, що “жінки можуть чогось досягнути лише у чотири способи: чоловік, коханець, батько, брат”.



В університеті йому винесли догану, але студенти вимагають більш рішучих дій щодо викладача, повідомила студентка четвертого курсу цього вишу та військова журналістка Оксана Паращак.



У коментарі “УП. Життя” вона розповіла: аби підтвердити адміністрації університету, що сексизм зі сторони Микити Василенка – не вигадки, студенти провели спеціальне опитування у гугл-формі.



Також улітку 2023 року студенти звернулися до нині вже ексдиректора інституту Володимира Різуна з листом, в якому скаржилися на “відверту проросійську та сексистську позицію” Микити Василенка.



“Василенко зловживає сексистськими коментарями в бік студенток. Також у час повномасштабної війни Росії проти України на заняттях він розповідає студентам про "велич Росії”, – йдеться в листі, який підписали понад 170 студентів ННІЖ.



Однак ніякого результату це звернення не дало.



Після цього Оксана Паращак від імені студентів звернулася до уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.



“Викладач Василенко Микита Кімович на заняттях замість викладання переконує студентів у такому (цитати):

“жінки можуть чогось досягнути у чотири способи: чоловік, коханець, батько, брат”;

“я проти того, щоб всі мали права, особливо жінки”.

В особистій розмові одній із студенток (яка вирішила не розголошувати свого імені) Василенко М. К. “пропонував стати музою, а якщо та відмовиться, у неї не буде карʼєри”, – йдеться у тексті звернення, копію якого Оксана Паращак надала “УП. Життя”.



У січні 2024 року омбудсмен відповів студентам, що постійна комісія Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка з питань етики створила робочу групу для опрацювання питань щодо сексизму, порушених у зверненні.



Микиті Василенку та очільниці кафедри, на якій він працює, винесли догани.



Однак студенти продовжують вимагати звільнення Микиту Василенка.



Оксана Паращак каже: домігшись винесення догани, Офіс уповноваженого лише поставив “галочку”, буцімто справу закрито. Але насправді викладач повернувся до своїх обов'язків і продовжує просувати ті ж наративи.



“Він каже, що жінка не може бути медійницею, військовою, має сидіти вдома, посміхатися та бавити дітей і чоловіка. Буквально вчора студенти мені розповідали, що на парах у першого курсу він знову говорив те саме, – розповідає вона.



У студпарламенті ННІЖ зазначили, що неодноразово отримували скарги від студентів щодо поведінки викладача Микити Василенка, а в грудні 2023 року їхні представники брали участь у засіданні Етичній комісії, яка розглядала його відсторонення від викладання.



“Ми категорично засуджуємо позицію та висловлювання Микити Василенка та вважаємо неприпустимою його роботу на посаді викладача Навчально-наукового інституту журналістики.



Зі свого боку обіцяємо зробити все можливе, щоб справедливість перемогла”, – запевняють у студпарламенті.



"УП. Життя" звернулася по коментар до КНУ ім. Шевченка, однак на момент публікації відповіді не надходило.



Нагадаємо, у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка призупинили курс, викладач якого втрапив у скандал через сексистські висловлювання.



На своїх лекціях він заявляв, що дівчата нібито самі провокують зґвалтування, згоду на секс обидві статі розуміють по-різному, а насилля в очах чоловіка – це "продовження залицяння".

