Рада усунула колізію щодо відстрочки для осіб, чиї родичі загинули або зникли безвісти під час війни

Рада дозволила відстрочку для осіб, чиї родичі загинули або зникли безвісти під час війни

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №12104 щодо уточнення підстави для надання відстрочки військовозобов’язаним чоловікам та жінкам, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях.

Зокрема йдеться про чоловіка, дружину, сина, доньку, батька, мати або рідних (повнорідних, неповнорідних) брата чи сестру.

"За" проголосували 304 парламентарії, повідомив народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Законопроєкт спрямований на усунення правової невизначеності щодо відстрочки від мобілізації для людей, чиї родичі загинули або вважаються зниклими під час збройної війни РФ проти України.

Проєкт Закону пропонує внести зміни до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", у якій йдеться, що призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій.

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Редакція з урахуванням змін розширює поняття, додаючи формулювання "визнані зниклими безвісти за особливими обставинами (внаслідок бойових дій – ред.) або безвісно відсутні".

Відповідно до положень частин 1-3 статті 4 Закону України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин", людина набуває цього статусу з моменту внесення про неї відомостей, що містяться у заяві про факт зникнення до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Особа вважається зниклою безвісти за особливих обставин до припинення її розшуку. Водночас набуття цього статусу не позбавляє її родичів або інших осіб права на звернення до суду із заявою про визнання такої особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою у порядку, передбаченому законодавством.

Відповідно до частини 1 статті 43 Цивільного кодексу України, суд може визнати людину безвісно відсутньою за умови, що протягом одного року немає інформації про місце її перебування.

Пункт 4 у додатку 5 до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період визначає, що для отримання відстрочки жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час бойових дій, повинні надати документи, що підтверджують родинні зв’язки, зокрема:

посвідчення члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці або посвідчення члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни з відміткою "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" або витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни),

рішення суду про визнання людини зниклою безвісти за особливих обставин,

документи, які підтверджують факт загибелі (смерті) під час бойових дій.

Раніше ми розповідали, чи можна виїжджати за кордон, якщо близький родич загинув або зник під час війни.